* قتلى وجرحى وإعطاب آلية للغزاة في شبوة وتعز * الجيش الأمريكي يقتل 7 أشخاص في مأرب

لقي أربعة جنود سعوديين مصرعهم في كمين محكم نفذه الجيش واللجان الشعبية على الطريق الاسفلتي بالشريط الحدودي في نجران.

وظهرت مشاهد وزعها الإعلام الحربي الآثار المتناثرة بعد الكمين والتي تناثرت من آلية الجنود السعوديين، متوزعة على الطريق الاسفلتي، فيما تحولت آلية الجنود السعوديين إلى أشلاء متناثرة.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم في كمين محكم نفذه الجيش واللجان لطقم عسكري بمحافظة الجوف.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد تظهر فيه أحد أطقم الإمداد التابعة لمرتزقة العدوان وهو في طريقه، ومن ثم تعطيله إثر انفجار عبوة ناسفة فيه أتت على كل أفراد الطقم وأردتهم صرعى.

وفي غضون ذلك استشهدت طفلة وأصيب ثلاثة آخرون إثر ثلاث غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت قرية الرمة بمنطقة يختل بمديرية المخاء جنوبي غرب تعز.

وأكدت مصادر محلية استشهاد الطفلة بدرية بخيت التي لم يتجاوز عمرها التسع سنوات بالإضافة إلى إصابة شقيقها وابن عمها بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم، الاثنين، كما تم إعطاب آلية لهم في عمليات عسكرية متفرقة للجيش واللجان الشعبية في محافظتي شبوة وتعز.

وأفاد مصدر عسكري لــ"المسيرة نت" أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوما على مواقع لمرتزقة العدوان في مديرية عسيلان بشبوة تمكنوا خلاله من قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان كما تم إعطاب آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة.

وفي محافظة تعز، أفاد مصدر عسكري عن مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان على أيدي الجيش واللجان في مناطق متفرقة في المحافظة.

من جانب آخر أعلن الجيش الامريكي مقتل 7 عناصر ينتمون لما يسمى لتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في غارة شنتها القوات الأمريكية، أمس الثلاثاء 23 مايو.

وفي بيان قال الجيش الامريكي، إن العملية التي جرت في محافظة مأرب شمالي العاصمة صنعاء وأن العناصر السبعة قتلوا بأسلحة نارية وضربات دقيقة.