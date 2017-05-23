*معركة الأسرى في سجون الاحتلال مستمرة لليوم الـ 37

شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات، فجر الثلاثاء، طالت أربعة فلسطينيين بينهم فتاة، فيما شهدت مدينة جنين مواجهات عنيفة مع الاحتلال أصيب خلالها 100 مواطنا.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة و شابين من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وشاب ثالث من الخليل.

وفي سياق متصل تواصلت حتى ساعات متأخرة من ليل الإثنين المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين شبان وجنود الاحتلال، إذ أصيب 100 فلسطيني بجراح وحالات اختناق بالاشتباكات التي اندلعت خلال المظاهرات التي انطلقت إسنادا لإضراب الحرية والكرامة المتواصل لليوم الـ 37 على التوالي.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقم الإسعاف التابعة لها قدمت الإسعافات الأولية إلى 100 مصاب، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وذكر بيان صادر عن الجمعية أن الإصابات كانت كالتالي: 8 بالرصاص الحي، و20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و64 جراء استنشاق الغاز، و8 اصابات نتيجة حروق أو سقوط.

واندلعت المواجهات في كل من رام الله والخليل ونابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية وذلك دعما لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن بلدة يعبد تشهد مواجهات مستمرة، تعود لتواجد قوات الاحتلال المستمر على مدخلها، ووجود مستوطنة "دوتان" على أراضيها.

كما أصيب شرطي صهيوني، صباح الثلاثاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة نتانيا المحتلة.

ونقلت وكالة المركز الفلسطيني للإعلام عن وسائل الإعلام العبرية إن مهاجما طعن شرطيا صهيونيا، وأصابه بجراح مختلفة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ.

وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال، إن شرطيا تعرض للطعن، وأصيب بجراح لم تحدد درجتها بعد.

وأفادت مصادر فلسطينية بان منفذ عملية الطعن فلسطيني من طولكرم وتم اعتقاله وحوّل للعلاج في مشافي الاحتلال.

إلى ذلك دخلت معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ضد السجان الثلاثاء، يومها الـ 37 على التوالي وسط إصرار على تلبية مطالبهم المشروعة بالرغم من مماطلة الاحتلال في التجاوب معها حتى اللحظة.

ويتزامن الإضراب مع زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لبيت لحم بالضفة الغربية واجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وسط رفض فلسطيني للزيارة التي اعتبروها بأنها لن تضيف شيئًا للقضية الفلسطينية سوى إعلان مزيدًا من الدعم لــ" إسرائيل" وخاصة بعد وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب على مسمع جميع العرب.

وفي خطوة جديدة للإضراب اعتصمت العشرات من أمهات الأسرى ومتضامنين أمس الاول أمام مقر الرئاسة من جهة ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، ويحاولون الدخول لمساندة اعتصام السيدة فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي الذي بدأ عصرا داخل مقر الرئاسة.

وأفادت مصادر محلية بأن هناك تواجد كثيف لقوات الأمن في المكان.