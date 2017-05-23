* قيادة عمليات نينوى: إستعادة حي النجار في أيمن الموصل * مقتل قادة بداعش بينهم مسؤول الانتحاريين لـ (ولاية بغداد) * اسقاط طائرة مسيرة تابعة لداعش بالرطبة * عودة أكثر من 165 ألف اسرة نازحة الى الأنبار

بغداد/نافع الكعبي - إنطلقت يوم الثلاثاء، عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي غربي بغداد وشمال شرق محافظة ديالى وغربي الأنبار، فيما أعلن أمين عام منظمة بدر هادي العامري، الثلاثاء، عن تحرير ناحية القيروان في نينوى بالكامل بعملية "سريعة وخاطفة"، في حين اعلنت خلية الاعلام الحربي عن استعادة حي جديد في الساحل الايمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، الى جانب تدمير مقر "الحسبة" ومقتل 11 من عناصر التنظيم اثر قصف جوي من قبل طائرات القوة الجوية العراقية.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، في حديث لـ السومرية نيوز: انطلقت عملية عسكرية مشتركة بين قيادتي بغداد وشرقي الانبار، الثلاثاء، لتطهير مناطق أطراف غربي العاصمة، النباعي والكسارات وبني زيد غربي بغداد". وأضاف الربيعي: إن العملية ستتضمن البحث عن المطلوبين والمواد المتفجرة في تلك المناطق".

وفي الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الحربي، الثلاثاء، عن مقتل ما يسمى المسؤول العام للتفخيخ التابع لتنظيم "داعش" في ولاية بغداد.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد تمكنت من العثور على 3 عبوات ناسفة جنوب بغداد مع مواد أخرى تستخدم في عمليات داعش الإرهابية.

وفي السياق ذاته، اعلنت خلية الاعلام الحربي عن انطلاق عمليات تفتيش واسعة غرب الانبار. وذكر بيان للخلية ان" قطعات عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة انطلقت الثلاثاء، بعمليات تفتيش واسعة لمناطق شرق بحرية القادسية وجنوب غرب منطقة عنه". وتطهير مناطق (ثميل، وادي القدف) جنوب الطريق الدولي (الرمادي الكيلو 160) بالاضافة الى قيام قيادة عمليات شرق الانبار بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد بعمليات تفتيش واسعة لمنطقة (النباعي) ومنطقة(بني زيد والكسارات) والمناطق المحيطة بها".

وعلى صعيد ذي صلة، اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال شرق محافظة ديالى لتعقب خلايا تنظيم "داعش"، مشيرا الى أن العملية جرت من ثلاث محاور رئيسية.

وقال العزاوي في حديث صحافي: إن قوات امنية مشتركة مدعومة ب‍الحشد الشعبي والعشائري والشرطة الاتحادية انطلقت، الثلاثاء، في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في المناطق المحصورة بين ناحية قره تبه، (112كم شمال شرق ب‍عقوبة)، وسلسلة تلال حمرين، (57كم شمال شرق بعقوبة)".

* مقتل مسؤول الانتحاريين لـ (ولاية بغداد) غربي الانبار

وقتلت طائرات القوة الجوية، الثلاثاء، عددا من قيادات عصابات داعش الارهابية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان “قيادة القوة الجوية تمكنت من قتل ثلاثة قياديين في عصابة داعش، عبر ضربة جوية نفذتها طائرات الـF16، بحسب الأوامر الصادرة من قيادة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية {القائم}، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة”.

* الحشد الشعبي يحرر ناحية القيروان بالكامل

الى ذلك، تمكنت قطعات الحشد الشعبي من تحرير ناحية القيروان بالكامل من قبضة داعش.

وقال الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، في بيان: إن تشكيلات الحشد الشعبي وطيران الجيش تمكنوا، الثلاثاء، من تحرير ناحية القيروان وقرى خنيسي وأم عامر وهزيل بالكامل".

وأوضح، أن "التحرير تم بعملية ليلية سريعة وخاطفة".

من جانبه، كشف القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي، الثلاثاء، عن وجهة الحشد المقبلة بعد تحرير القيروان.

وقال الطليباوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن تحرير مركز ناحية القيروان جاء بعد قتال شرس وعملية قتالية نوعية ضد عصابات داعش". واضاف الطليباوي: إن وجهتنا القادمة هي قرية كوجو وتل البنات وصولا الى قضاء البعاج".

* إستعادة حي النجار في أيمن الموصل

وفي سياق مواز، اعلن خلية الاعلام الحربي عن استعادة حي جديد في الساحل الايمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، الى جانب تدمير مقر "الحسبة" ومقتل 11 من عناصر التنظيم اثر قصف جوي من قبل طائرات القوة الجوية العراقية.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، في بيان: إن قوات مكافحة الارهاب تمكنت من استعادة حي النجار في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

واضاف يار الله: بالاستناد لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فان طائرات القوة الجوية العراقية وجهت ضربات عدة في قضاء البعاج، اسفر عنها "تدمير مخزن وقود بالكامل وقتل اثنين، وتدمير مقر للحسبة وقتل 9 من ضمنهم عنصرين يحملون الجنسية العربية وتدمير الأسلحة والاعتدة التي كانت داخل المقر".

وأشارت خلية الاعلام الحربي، الى ان 10 مناطق تفصل القوات المشتركة من استعادة الساحل الايمن بالكامل وان المناطق المتبقية تتضمن كلا من "الشفاء، الزنجيلي، الصحة الاولى، باب سنجار، رأس الكور، الميدان، الفاروق، وكذلك قسم من باب الطوب وباب جديد وباب البيض".

ونشرت خلية الاعلام الحربي، خريطة مصورة لما تبقى من عمليات تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل، وتبين الخريطة أنّ "ما تبقى من المناطق الخاضعة تحت سيطرة داعش هي جزء بسيط جدا"، وفي ديالى شرقي العراق، أكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن، مزهر العزاوي، مقتل جميع الانتحاريين الذين تسللوا إلى قاعدة كركوش العسكرية، شرقي المحافظة، لافتًا إلى أن القوات الامنية تمكّنت من استعادة السيطرة على القاعدة.

* اسقاط طائرة مسيرة وتدمير كدس لداعش غربي الانبار

من جهة أخرى، اعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، الثلاثاء، عن اسقاط طائرة مسيرة لـ"داعش" وتدمير كدس عتاد للتنظيم غربي المحافظة.

وقال الفلاحي في حديث صحافي: إن قوة من الفوج الثالث التابع للواء الأول بالفرقة الأولى تمكنت، من اسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش قرب تقاطع عكاشات شمال مدينة الرطبة، (370كم غرب الرمادي)".

وأضاف الفلاحي: إن قوة من الجيش تابعة لعمليات الأنبار تمكنت من تدمير كدس عتاد لتنظيم داعش في وادي الغذف جنوب منطقة الـ 160 كيلو غرب مدينة الرمادي".

* عودة أكثر من 165 ألف اسرة نازحة الى الأنبار

أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار محمد رشيد، الثلاثاء: إن دائرة الهجرة والمهجرين في الأنبار سجلت لديها عودة 165 الف و107 اسرة نازحة عادت الى مناطقها المحررة في المحافظة”، مبينا ان “تلك الاسر عادت منذ منتصف العام الماضي وحتى وقتنا الحالي”.

وأضاف رشيد: إن دائرة الهجرة واللجان التابعة لها مستمرة بتسجيل الاسر العائدة الى مناطقها المحررة من خلال ادخالهم في قاعدة بيانات”، مشير الى أن “هناك أكثر من 300 ألف اسرة ما تزال نازحة خارج الأنبار”.

* الأمم المتحدة: أيام داعش في العراق معدودة

اعتبر ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أن" أيام داعش في العراق صارت معدودة، ودعا القوات المشاركة في عمليات تحرير الموصل إلى مواصلة الحرب على المسلحين.

وأكد كوبيش في رسالة إلى مجلس الأمن، أن العراق سيكون بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش".

وأكد الدبلوماسي الدولي أنه وفي فترة ما بعد داعش، سيكون العراق بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي بما في ذلك من شركائه الإقليميين، معتبرا أن "أي إحجام مفاجئ عن المشاركة والدعم سوف يعني تكرارا لأخطاء الماضي، وستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار خارج حدود العراق، وحتى على مستوى العالم".

* بدر النيابية: قمة الرياض تهدف لمحاربة الاعتدال

اعتبر النائب عن كتلة بدر النيابية حنين قدو الثلاثاء ان عقد ما تسمى بالقمة الاسلامية الامريكية في السعودية هي ليس للقضاء على داعش، وانما لمحاربة الاعتدال المتمثل بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

قدو وفي حديث لـ"الاتجاه برس" قال: إن هذه القمة تهدف اساسا لتسويق السلاح الامريكي وبيعه الى دول المنطقة من خلال ايجاد عدو وهمي وهي ايران، ما يعني اضطرار هذه الدول الى شراء الاسلحة من امريكا لمواجهة هذا العدو الافتراضي، مشيرا الى ان هذه القمة عقدت لمحاربة ايران وليس عناصر داعش كما يتصورها البعض.

وأضاف: إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وادراته يدركون جيدا ان السعودية هي المسؤولة عن الارهاب في المنطقة من خلال دعمها المباشر للجماعات الاجرامية في العراق او سورية واليمن عن طريق الاموال او الفتاوى التحريضية ضد المكون الآخر، مبينا ان واشنطن بحثت عن مصالحها الاقتصادية اولا ومن ثم مناقشة مسألة الارهاب وكيفية محاربته.

* العبادي يستقبل وزير خارجية قطر

استقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما سلم الأخير الى العبادي دعوة رسمية من امير قطر لزيارة الدوحة.

وقال مكتب العبادي في بيان أن "اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع في المنطقة في ضوء التحديات التي تواجهها، اضافة الى الحرب ضد عصابات داعش الارهابية والانتصارات المتحققة عليها".وأشار البيان الى، أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تَسلم دعوة من امير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة قطر".

من جانبه وبحسب البيان، أكد وزير خارجية قطر على، "اهمية تعزيز العلاقات مع العراق والعمل سوية من اجل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة"، مشيراً الى "دعم بلاده للعراق في محاربته للارهاب".

* الجعفريّ ممثلا للعراق بمؤتمر في مدريد

وصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، إلى العاصمة الاسبانية مدريد لتمثيل العراق في مُؤتمَر دولي حول ضحايا "العنف الطائفي والعرقي".