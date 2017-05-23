* لافروف يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة في سوريا * الجيش يحكم سيطرته على سد القريتين وعدد من المرتفعات في حمص

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن حل جميع المشاكل المختلفة في المنطقة إلا على أساس شامل وبمشاركة جميع القوى التي لها تأثير على الأرض بشكل أو بآخر.

ودعا لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي دافور ايفوشتير إلى بذل المزيد من الجهود لتسوية الأزمة في سورية على مبدأ إشراك جميع اللاعبين الخارجيين مؤكدا أن إيران توجد في نواة هذه المجموعة.

وأشار لافروف إلى أن عددا من الدول الخليجية بما فيها السعودية وقطر أكدت لروسيا أن تركيا تمثلها في اتفاق أستانه حول وقف الأعمال القتالية في سورية.

ولفت لافروف إلى “أنه لا يمكن حل الأزمة في سورية في حال دعم المسعى نحو الانشقاق حسب المبدأ القومي والطائفي”.

وكانت روسيا وإيران وتركيا الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وقعت على مذكرة تنص على إقامة مناطق لتخفيف التوتر في سورية.

في سياق آخر استشهد 4 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وأصيب 30 آخرون، الثلاثاء، في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى شركة الكهرباء، بدوار باب تدمر، بحي الزهراء، في محافظة حمص بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني قوله إن "عناصر حاجز دوار باب تدمر حاولوا إيقاف سيارة نصف نقل (بيك آب) مفخخة، كان بداخلها انتحاريان اثنان، لكنها لم تتوقف".

وأضاف المصدر أن "العناصر لاحقوا السيارة، إلا أن الانتحاريين فجّراها أمام المحطة الرئيسية للكهرباء بحي الزهراء، ما تسبب بارتقاء 4 شهداء وإصابة 30 شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.

وذكر مصدر طبي في مديرية صحة حمص أنه وصل إلى المشافي جثامين طفلتين ومهندس يعمل في محطة الكهرباء الرئيسية إضافة إلى جثمان امرأة قضوا في التفجير الإجرامي.

من جانبها أحبطت الجهات المختصة صباح الثلاثاء محاولة إرهابيين تفجير سيارة مفخخة قرب مفرق المستقبل على طريق مطار دمشق الدولي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا أن الجهات المختصة “دمرت صباح الثلاثاء سيارة مفخخة بداخلها إرهابيان انتحاريان قبل وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش قرب مفرق المستقبل المؤءدي إلى بلدة السيدة زينب بريف دمشق”.

وأكد المصدر “مقتل الإرهابيين الانتحاريين وتدمير السيارة بشكل كامل”.

ولفت المصدر إلى “استشهاد مدني وإصابة آخر تصادف مرورهما في المكان أثناء التعامل مع السيارة وتدميرها”.

كما أحبطت الجهات المختصة محاولة إرهابيين تفجير سيارة مفخخة وسط تجمع للمواطنين في الساحة الرئيسية بحي الزهراء في مدينة حمص.

وأعلنت مدينة حمص خالية من جميع المظاهر المسلحة الاثنين بعد إتمام تنفيذ اتفاق المصالحة في حي الوعر بخروج مئات المسلحين وتسوية أوضاع الباقين وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 .

كما أكد مصدر أمني سوري انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش قرب منطقة السيدة زينب في الغوطة الشرقية بدمشق. وقال المصدر: "سبب الانفجار كان انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر نفسه قرب حاجز تفتيش في مدخل منطقة السيدة زينب، من الصعب التحدث حول عدد الضحايا حاليا، لكن هناك ضحايا على الأرجح".

وفي غضون ذلك عثرت الجهات المختصة في حمص خلال تمشيطها حي الوعر بعد إخلائه من السلاح والمسلحين وبهدف توفير حماية المواطنين العائدين لمنازلهم على مشفى ميداني ومعمل لتصنيع العبوات والقذائف وكمية من الأسلحة الثقيلة إضافة إلى أكبر مقرات المسلحين في الحي.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن الجهات المختصة عثرت على معمل لتصنيع العبوات والقذائف على امتداد شارع المسبح في مبنى برج الشمس في حي الوعر وبداخله أسلحة ثقيلة وقواعد إطلاق صواريخ وهاون إضافة إلى كميات كبيرة من المواد التموينية والغذائية والصحية التي كانت التنظيمات الإرهابية تستولي عليها للمتاجرة بها وحرمان المواطنين منها.

وأشار المراسل إلى أنه تم ضبط مقر عمليات للإرهابيين يضم بداخله سجنا بجانب بناء المعارض في حي الوعر للتعذيب وقواعد لإطلاق الهاون وصواريخ غراد وأجهزة اتصالات ووحدات تغذية كهربائية.

وبين المراسل أن الجهات المختصة وخلال تمشيطها المنطقة القريبة من برج الخير عثرت على مشفى ميداني مجهز بعدد من الأسرة وبداخله مواد طبية وصحية وغرفة عمليات جراحية كان الإرهابيون يستخدمونها أثناء تواجدهم في حي الوعر.

ودخلت قوى الأمن الداخلي الاثنين إلى حي الوعر بعد إعلانه آمنا وتمركزت في نقاطها بالقصر العدلي وقسم شرطة الوعر ومؤسسات الدولة ووسط الحي لحماية الأملاك العامة والخاصة بعد انتشارها الكامل على طريق الغابة وشوارع الرئيس ونزار قباني والمهندسين وخالد بن الوليد.

ميدانياً وسعت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق سيطرتها في ريف حمص الجنوبي الشرقي بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة ضد تجمعات ونقاط تحصن مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” في المنطقة الممتدة “جنوب مدينة القريتين وشرقها بريف حمص الجنوبي الشرقي أسفرت عن إحكام السيطرة على جبل محسة وصوانات المحسة وسد القريتين وجبل الخنزير وتلول الخضاريات وتلول الأعمدة وتلة أم طويقية وسحابات المشتل وتلة الاتصالات ومحطة القطار”.

وبين المصدر أن عملية السيطرة جاءت بعد “القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد حربي لهم في حين تواصل وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها القتالية في مطاردة تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حمص الشرقي”.

وفرضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة في الـ 16 من الشهر الجاري سيطرتها على تلال الطفحة الشرقية والشمالية الغربية شمال غرب المحطة الرابعة لنقل النفط بنحو 20 كم بريف حمص الشرقي.