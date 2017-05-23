كان متوقعا ان يخرج اجتماع الرياض بفضيحة تكشف حقيقة من تبنّوه واعدوا له كل المقومات لينتهي الى ما انتهى اليه من بيع كرامة المسلمين المتمثلة في فلسطين وذبحها عند اقدام العم سام المسؤول الأول والأخير عما تعانيه اليوم العديد من الدول الاسلامية والعربية من ارهاب وعنف وطائفية ومن الكيان الصهيوني.

ان الامتثال لرئاسة ترامب الداعم للكيان الصهيوني على ما سُمّي باجتماع قادة الدول الاسلامية والرئيس الامريكي في الرياض، كلف آل سعود أكثر من 450 مليار دولار ثمنا للدعم الامريكي للنظام الوراثي القائم في الرياض استجابة لترامب الذي أكد اثناء حملته الانتخابية بوجوب ان يدفع من يرغب بالدعم الامريكي الثمن.

كل المؤشرات تؤكد ان السبب الوحيد لاحتضان مثل هذا التجمع في الرياض هو خشية النظام الحاكم في شبه الجزيرة العربية من انتفاض المهمشين والمحرومين الرازحين له رغم ارادتهم، وهم يلمسون ما هم عليه من حياة صعبة، وما يبذره هذا النظام لشراء الدعم من الآخرين وبواسطة اسلحة تتحول الى حديد خردة في المستودعات بعد حين، كما كان الحال حتى الآن.

والاذكياء وحدهم الذين يعلمون بأن اولى الأهداف التي ذهب من أجلها ترامب الى السعودية هو تسويق السلاح وتحريك عجلة مصانع السلاح الامريكية كما وعدها ولتوفير مزيد من فرص العمل في بلاده على حساب المليارات من الاموال المنهوبة من الشعوب الأخرى.

لقد غفل البسطاء الذين يتهمون الجمهورية الاسلامية والمقاومة الشريفة بزعزعة الأمن والارهاب، وهو ما نطق به ايضاً للأسف من يتعين عليهم الامتنان لايران، على دعمها الثابت لقضيتهم وهي القضية الفلسطينية، فإيران تعتز بتمسكها بموقفها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه السليب، وإن هَروَلَ الخانعون وتسابقوا على الركوع امام المحتلين، وهي لن تضيرها الاتهامات السخيفة التي يطلقها من لا يعير أهمية للكرامة.. وبإيعاز من اعداء الامتين الاسلامية والعربية.

يكفي هؤلاء ان يطأطئوا رؤوسهم امام المقاومة الشريفة، وان يشاهدوا ترامب، الذي رحبوا به كسيد لهم واسبغوا ثمن الهدايا عليه وعلى زوجته وابنته وزوجها اليهودي الصهيوني ولاءً منهم له، قد هَروَلَ بعد اجتماع الرياض مباشرة الى الأراضي المحتلة، ليقدم صورة وتقريرا عما جرى في هذا الاجتماع وما تقرر فيه لصالح الكيان الصهيوني ولتشتت صفوف العرب والمسلمين.

وقد تجاوز حكام السعودية الخطوط الحمراء، كما عهدنا منهم، عندما ذبحوا القضية الفلسطينية عند اقدام سمسار الاسلحة ترامب وقدموا الكثير من التنازلات الأخرى له وللصهاينة ومكنوه ان يتطاول صراحة وأمام من يسمون بقادة دول عربية واسلامية على المقاومة بوجه محتلي القدس حتى يكون الصهاينة هم المنتصرين مما حمله لهم هذا الاجتماع الذي دعت اليه في الاصل امريكا وخرجت منه بمئات المليارات من الدولارات ولتضحك بملء فمها بالتالي على ذقون المغفّلين.

وليس من شك ان الشعوب العربية هي أول الخاسرين من سياسات حكامها المستسلمين لأهواء الاعداء، وهي التي تدفع الثمن من ثرواتها وأمنها ومستقبلها. وعلى خلاف المزاعم الواهية لاولئك المنبطحين فان الجمهورية الاسلامية أثبتت مصداقيتها في اداء واجب الأخوة والوقوف بوجه اعداء العرب والمسلمين وهي تتمتع اليوم بأمن واستقرار مثاليين وبنظام ديمقراطي تدعمه صناديق الاقتراع التي لا تعرفها انظمة عربية مطيعة لأوامر البيت الابيض.

وياليت كان يتم انفاق نصف الاموال التي تدفع بالجران لترامب أو تصرف على قتل الشعب اليمني وتدمير سوريا ونشر الارهاب في العراق على ازالة الفقر والحرمان عن ملايين الفقراء في العالم العربي وحتى في السعودية نفسها فاين عروبتكم ياعرب؟!.