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رقم الخبر: 194292 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 19:37 الاقسام: محليات  
لافروف: ايران لاعب دوليّ أساسيّ يساعد في حل الأزمة السورية
في إشارة الى إجتماع الرياض

لافروف: ايران لاعب دوليّ أساسيّ يساعد في حل الأزمة السورية

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ايران بانها لاعب أساسي من مجموعة الدول التي تبحث عن حل لسوريا.
وأوضح الوزير الروسي قائلا: لا يمكننا حل قضايا سوريا عبر تقديم مقاربات تقسم البلاد بدلا من توحيدها، ولاسيما إذا كانت تلك المقاربات تقسم البلاد عن قصد أو غير قصد، طائفيا، بما في ذلك داخل المذاهب الإسلامية.
وأشار لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكرواتي الى القمة التي انعقدت في السعودية والمحاولات الرامية لعزل ايران عن الساحة الدولية، وأضاف: ايران هي من مجموعة الدول التي تعمل على حل الأزمة السورية وتشارك في مؤتمر آستانة لتحقيق هذا الهدف.
ونوّه أيضا إلى أنّه لا يمكن حل الأزمة السورية بدون الأخذ بعين الاعتبار موقف ايران وباقي اللاعبين الدوليين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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