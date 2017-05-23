بعد وصوله الى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في اجتماع أمني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، الثلاثاء، في تصريح للصحفيين، ان بعض الدول وباستخدام اموال النفط، حولت المنطقة الى مخزن للأسلحة.

واضاف شمخاني: إن الاجتماع الدولي حول الأمن سيكون مثمرا لتعزيز الأمن سيما على صعيد مكافحة الارهاب.

واشار شمخاني الى مبادرة ايران وروسيا لعقد أول اجتماع لمسؤولي المجلس الأعلى للأمن القومي للدول الحليفة مع سوريا لمحاربة الارهاب.

وأكد على ضرورة استمرار المشاورات والتعاون المكثف بين الدول المهمة وصاحبة القرار في الأمن الدولي بهدف تقليص المخاطر والأزمات الأمنية في اطار استراتيجية احلال السلام والاستقرار العالميين، مشددا على ان العالم بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت آخر الى الابتعاد عن المواقف والممارسات التي تتسم بالعنف والتطرف، وقال: إن بعض الدول المعروفة بماضيها السيّئ في دعم الارهاب وباستخدام أموال النفط، حولت المنطقة الى ترسانة للاسلحة الغربية ونشرت العنف في المنطقة.

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بان أمن الشعوب والدول يرتكز على تعزيز مشاركة الشعب في تقرير مصيره وانتخاب الانظمة والآليات السياسية لذا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان تخزين الاسلحة لا يجلب الأمن أبدا ومصير صدام مثال على ذلك.

وسيلقي شمخاني كلمة في الاجتماع الذي يعقد بمشاركة مسؤولين من أكثر من 70 بلدا، يبين فيها الظروف الامنية والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويستعرض استراتيجيات وخبرات ايران لإيجاد أرضيات التصدي المشترك لظاهرة الارهاب.

كما يشمل جدول اعمال الزيارة اجراء محادثات ومشاورات للتقدم بالمبادرات السياسية والعسكرية والامنية المشتركة مع الدول المشاركة خاصة الحليفة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب.