* تحذيرات من مغبة المساس بالشيخ قاسم ونداءات لوقف المجزرة في البحرين.. وعمليات اعتقال

استشهد شخص وأصيب أكثر من 100 بجروح بينهم حالات حرجة خلال اقتحام القوات البحرينية منطقة الدراز الثلاثاء أثناء احتشاد آلاف البحرينيين المعتصمين في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم، أعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج الفارسي، لمنع القوات البحرينية من اقتحام المنطقة الدراز.

وأفادت مصادر في الدراز للميادين بأن قوات الأمن البحرينية اقتحمت منزل الشيخ قاسم واعتقلت كل من فيه.

وهاجمت قوات الأمن البحرينية المعتصمين في ساحة الفداء في الدراز، وتمكّنت بعد ساعات من الاقتحام من فضّ الاعتصام والسيطرة على المكان.

هذا وتستمر القوات البحرينية في حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الأهالي، كما أنها لاتزال تقتحم المنازل بمنطقة الدراز، حيث دخلت أعداداً ضخمة من المدرّعات والمركبات، وتستهدف كل هدف يتحرك في شوارع البلدة المحاصرة، والوضع في حالة تشبه ما يسمى بـ (حظر التجول).

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع عشرات الجرحى نتيجة المواجهات بين المعتصمين وأفراد الشرطة.

ومع اشتداد هجوم قوات النظام على بلدة الدراز واقتحام منزل الشيخ عيسى قاسم، تضاربت الأنباء حول اعتقاله.

ونقلت قناة المنار عن مصادر بحرينية ان قوات الأمن اطلقت رصاص الشوزن بغزارة والمسيل للدموع داخل منزل آية الله قاسم.

وكانت مصادر مقربة من الشيخ عيسى قاسم قد اعلنت ان صحة سماحته قد تدهورت اليوم (أمس).

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية فرض الإقامة الجبرية على الشيخ قاسم عبر بقاء منتسبيها حول داره، وتعلن القبض على 50 مطلوباً ومحكوماً، حسب وصفها.

وقالت قناة الميادين نقلا عن مصادر دبلوماسية ان هناك ضوءاً اخضر امريكي سعودي للحكومة البحرينية باعتقال الشيخ عيسى قاسم.

وهناك حالياً أكثر من ألفي طالب بحريني في وضع خطر وهم مهددون في المنطقة التي تم اقتحامها من قبل قوات الأمن البحرينية.

وقال النائب البحريني السابق جلال فيروز: إن الوضع في منطقة الدراز البحرينية والمناطق المجاورة خطر جداً والمواجهات متواصلة بين المعتصمين والقوات الأمنية.

وفي اتصال مع قناة الميادين، أشار فيروز إلى أنّ القوات الأمنية تطلق الأعيرة النارية على المعتصمين في الدراز.

ودعا علماء البحرين في بيان لهم بعنوان (نداء الفداء) جماهير الشعب البحريني الى التوجّه الى ساحة الاعتصام في الدراز والدفاع عن أعلى مرجعية دينية في البحرين والخليج آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال العلماء: على كل من يبلغه نداء الفداء هذا أن يسعى فورًا بكل جهده للوصول إلى ساحة الفداء لتلبية واجب الدفاع حتى الموت عن حصن الدين في البلد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

وأضاف العلماء: إن أرادوها كربلاء فنحن أبناء كربلاء، فلتخرج كل المناطق بالأكفان رجالا ونساء.

وقد أطلقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نداءً عاجلاً إلى كل العالم والمجتمع الدولي وكل المؤسسات والقوى والشخصيات لضرورة التحرك لوقف المجزرة التي تحصل في البحرين.

وجاء نداء الوفاق، بالتزامن مع اقتحام قوات النظام البحريني بأعداد كبيرة منطقة الدراز مستخدمة كل الأسلحة المحرمة ضد المدنيين العزل، ما أدى إلى سقوط شهيد وأكثر من 100 جريح بينهم حالات حرجة.

وقالت الوفاق: هذه الدماء التي تنزف أمام مرأى العالم تحتاج إلى موقف عاجل وشجاع حتى لا يستمر هذا النزف، كما حمّلت العالم مسؤولية كل ما يجري وسيجري لهذا الشعب الاعزل جراء سياسة الإرهاب والبطش المستخدم، بحسب تعبيرها.

وأصدرت القوى الثورة المعارضة في اليمن بيانا دعت فيه الى المقاومة والدفاع المقدس بكل السبل المتاحة وأهابت بالجماهير شل كل مناحي الحياة في البحرين.

كما حذّرت حركة أنصار الله النظام البحريني من أن أي عملية أمنية تستهدف آية الله الشيخ عيسى قاسم لن تكون عواقبها حميدة.

وقال المتحدث باسم أنصار الله، محمد عبدالسلام: إن رهان نظام آل خليفة على زيارة ترامب والدعم السعودي رهان خاسر.

وادانت أنصار الله بشدة إقدام النظام البحريني على تصعيد عدوانه ضد مواطنيه العزل في منطقة الدراز، مؤكدة على حق الشعب البحريني في الدفاع عن كرامته بكافة الوسائل الكفيلة بتوفير الحماية له ولعلمائه.