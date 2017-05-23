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رقم الخبر: 194288 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: محليات  
نوبخت: برنامج الدفاع الصاروخي الايراني سياسة ثابتة لا تتغير
وتقوم على الردع

نوبخت: برنامج الدفاع الصاروخي الايراني سياسة ثابتة لا تتغير

أكد المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، ان برنامج الدفاع الصاروخي الايراني هو من السياسات غير القابلة للتغيير للجمهورية الاسلامية الايرانية وتم في الخطة التنموية السادسة وموازنة العام الايراني الحالي التأكيد بشكل صريح على تعزيز البنية الدفاعية.
وابلغ نوبخت الصحفيين الثلاثاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء وردا على سؤال حول برنامج الدفاع الصاروخي الايراني، ان المصالح الوطنية هي رهن بأمننا القومي، السياسة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على الردع، لذلك كلما ازدادت بنيتنا الدفاعية قوة كلما تم حماية الأمن الداخلي وامن المنطقة بشكل اكبر.
واضاف: من الطبيعي ان يكون برنامج الدفاع الصاروخي جزء من السياسات غير القابلة للتغيير لايران.
واضاف: إن بعض القوى الدولية تسعى لاثارة الهواجس لدى البلدان الجارة بشأن القوة الدفاعية الصاروخية، وطبعا اثارة هذه الهواجس لا تقتصر على القوة الدفاعية الايرانية بل تسعى هذه القوى لإثارة الرعب في المنطقة تجاه عناصر أخرى لقوتنا الوطنية.
واوضح انه يجب اجراء محادثات مع دول المنطقة لإفشال الإيحاءات التي تثار ضد البرنامج الدفاعي الايراني وبالتالي افشال الايرانوفوبيا التي يثيرونها لبيع اسلحتهم.
وردا على سؤال حول زيارة ترامب للمنطقة قال نوبخت: إن ترامب جاء الى السعودية للحصول على اموال.
وحول اجراءات ايران للرد على التصريحات السعودية المعادية لايران، اكد ان مواقف ايران لن تكون انفعالية، وكما ذكرنا فاننا لا نعتبر زيارة ترامب للمنطقة حدثا سياسيا، ولا نعير له أي قيمة أو ثقل.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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