* النظام السعودي كان منذ بدايته منهمكا في الحروب والارهاب ضد المسلمين العرب * من العار ان تبث دولة اسلامية صوت اميركا من عاصمتها وتنعت حزب الله وحماس بالارهاب * هل ايران هي التي أرسلت قواتها المدرعة الى اليمن، ام دباباتكم هي التي احتلت البحرين؟

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، ان السعودية هي قاعدة لتصدير الارهابيين، قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض العدوان السعودي على اليمن وادخال القوات العسكرية الى البحرين.

وفي معرض اشارته الى الاجتماع الاخير في الرياض، اوضح لاريجاني، الثلاثاء ان مايثير الانتباه هو ما صرح به الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول تلقّيه الاموال من السعودية لقبول المشاركة في الاجتماع، ولا يمكن تصديقه اطلاقا لو لم يقال بشكل علني.

وتابع قائلاً: إن الاعلان الامريكي بأن الرياض هي قاعدة لمكافحة الارهاب كان اجراء صائبا لأن السعودية هي قاعدة تصدير الارهاب.

واضاف: لو نجحت امريكا في الحد من قيام السعودية بتصدير المال والسلاح والعناصر المسلحة الى مختلف نقاط العالم، فاننا لن نشهد تفجير مركزين تجاريين في نيويورك ومصرع وجرح الآلاف من الابرياء في العراق وسوريا ولبنان.

واضاف: من المفارقة ان السعودية وامريكا تزعمان قيادة مكافحة الارهاب، متسائلا بذلك ألم تكن السعودية ومنذ احتلال افغانستان من قبل الاتحاد السوفيتي السابق وحتى يومنا هذا وظهور مختلف الجماعات الارهابية، ألم تكن متواطئة في هذه الاحداث بشكل مباشر أو من خلف الكواليس؟ فبشأن حركة طالبان، يكفي ان نلتفت الى حوار للسيدة (بي نظير بوتو) رئيسة الوزراء الباكستانية الفقيدة، والتي قالت ردا على سؤال لمراسل: لماذا أوجدت باكستان حركة طالبان، قالت: لا تلوموا باكستان الى هذا الحد، فطالبان تم ايجادها ضمن مثلث للتعاون، خطط له اميركا وبريطانيا ووفرت السعودية والامارات الاموال له، وتم تنفيذه من قبل باكستان.

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الى ان التقرير الأخير للمسؤولين الاميركيين بشأن 11 ايلول/سبتمبر، والذي لم يمض عليه سوى بضعة اشهر، اتهم المسؤولين السعوديين بالضلوع في احداث 11 ايلول، فهل هناك شك بأن داعش والنصرة تشكلت بمساعدة السعوديين وبعض الدول الاقليمية الصغرى وتلقت الدعم منها؟ وكذلك التنظيمات الارهابية الأخرى كـ (أحرار الشام) وعشرات التنظيمات الأخرى، كلها مدعومة من السعودية. والآن يدعي السعوديون ان ايران هي محور الارهاب في المنطقة، وقد واجهت المنطقة الارهاب بعد ثورة الامام الخميني(رض).

وأوضح: واضح تأريخيا، بأن النظام السعودي ومنذ بدايته كان منهمكا في الحروب والارهاب؛ والحروب فقط ضد المسلمين العرب، لأن السعوديين لم يطلقوا ولا رصاصة واحدة ضد الصهاينة.. ففي يوم ما حاربوا ضد جمال عبدالناصر والناصرية، وقتل خلالها العديد من الضباط والجنود المصريين على يد النظام السعودي، ومازال الخطاب المعروف لجمال عبدالناصر خلال مراسم تشييع جثمان الضباط المصريين ماثلا في الاذهان، والذي اتهم فيه النظام السعودي بقتلهم.

وأكمل: في يوم آخر حاربوا ضد الاخوان المسلمين في العالم العربي، حيث تلقى الاخوان في العالم السني اكبر الضربات من آل سعود، وقد تضرر الكثير من العلماء والمثقفين من مختلف المذاهب السنية من غضب الوهابيين السعوديين.

وواصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي كلمته قائلاً: إن النظام السعودي شن هجوما لمرات عديدة على اليمن، ومارس القتل والتدمير بحق الشعب اليمني بمختلف الذرائع، لكن آل سعود لم يشاركوا مطلقا في أي حرب ضد الكيان الصهيوني.. فمنذ قرابة 60 عاما والنظام السعودي ينشر الوهابية التي هي ايديولوجية العنف في العالم، وذلك باسم نشر الاسلام ومن خلال بناء المساجد وتعليم الشباب، ومن جهة أخرى حاول النظام السعودي تهميش الازهر الذي هو مركز فكري معتدل واكثر عمقا لأهل السنة.

واردف لاريجاني: إن هكذا دولة وبهذه الايديولوجية المتطرفة تدعي ان ايران تنشر الارهاب في المنطقة عبر التنظيات المسلحة، مؤكدا انكم ترتكبون الخطأ، فنحن ننشر الديمقراطية في المنطقة من خلال أصواتنا وصناديق الاقتراع، في حين انتم مازلتم تمنعون المرأة من قيادة السيارة، ولا يوجد لديكم دستور ولا انتخابات، وعندئذ تطلقون المزاعم ضد ايران؟

وبيّن لاريجاني مخاطبا آل سعود: إن ما أدى بكم الى إنه تخشوا الثورة الاسلامية في ايران، هو تحول ايران الى أسوة يحتذى بها كبلد حر ومستقل ويدار بأصوات الشعب؛ إنه لمن العار ان تقوم دولة اسلامية ببث صوت اميركا من عاصمتها في حين انها تصف منظمتين مجاهدتين عربيتين (حزب الله وحماس) بأنهما ارهابيتين، بينما هما تجاهدان ضد الكيان الصهيوني، متسائلا: إن كان لديكم حقد دفين ضد الشيعة، فهذه حماس منظمة سنية، وتجاهد الصهاينة، ألا تخجلون من ذلك؟

وأبدى لاريجاني أسفه لمزاعم ملك السعودية بأن ايران تتدخل في الشؤون الداخلية لسائر دول المنطقة، متسائلا: هل لديكم نموذج عن اعتداء ايران على بلد آخر؟ ألستم حرضتم بعض دول المنطقة كنظام صدام للعدوان على ايران، وبعد ذلك أبديتم أسفكم بشأن مساعدة صدام بـ40 مليار دولار؟ لكن عندما هاجم صدام الكويت والسعودية، وقفنا الى جانبكم، وساعدنا الشعب والحكومة الكويتية في مواجهة صدام.

وتساءل لاريجاني مرة أخرى: هل ان ايران هي التي أرسلت قواتها المدرعة الى اليمن، ام ان دباباتكم هي التي احتلت البحرين؟ هل ان ايران هي التي اعتدت على اليمن، ام ان طائراتكم تقصف الشعب اليمني الفقير، لكنه شجاع، منذ اكثر من سنتين؟

وشدد لاريجاني على اننا ليس لدينا أي مشكلة مع أي دولة مجاورة، حتى ليس لدينا أي عداء مع السعوديين، بل انتم الذين لديكم عداء ضد ايران منذ سنوات سرا وجهرا، وأرسلتم الرسائل الى الرئيس الاميركي السابق وقلتم له: اقطعوا رأس الافعى، وتقصدون بذلك ايران.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ان ايران ترفض سلوك السعودية في دعم الارهابيين المجرمين وترى بأنه من العار على دولة اسلامية، ان تسارع بالتعاون وتقديم المعلومات الى الكيان الصهيوني في حرب الـ33 يوما ضد لبنان.

وصرح لاريجاني ان ايران ترفض العدوان السعودي ضد المسلمين في اليمن وتعتبره نوعاً من الابادة الجماعية كما انها ترفض ارسال القوات العسكرية الى البحرين سيما الاجراءات الوقحة بحق المجاهد الشيخ آية الله عيسى قاسم وتدين هذه الممارسات.