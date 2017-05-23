أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة، التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، مساء الثلاثاء، معتبرا الجذور الفكرية للاعمال الارهابية في هذه المدينة ومنطقة ميرجاوة الايرانية بانها واحدة.

واعرب قاسمي عن مواساته لذوي ضحايا هذا الحادث وقال: اننا نعتقد بان المصدر والجذور الفكرية لهذه الاحداث الارهابية التي وقعت في منطقة ميرجاوة الايرانية ومدينة مانشستر البريطانية واحدة، ولا بد من التصدي الجاد والهادف والصادق في ظل الوحدة والعزيمة من قبل جميع الدول ضحية الافكار المتطرفة والارهابية التكفيرية لهذه الجماعات.

واكد قاسمي، ان احد تداعيات التحالفات المصلحية والشكلية والاتهامات الخاطئة حول مبادئ ترويج وتسليح الارهاب والتطرف، هو انتشاره السرطاني في مختلف انحاء العالم ولن يتم اقتلاع جذوره سوى بعزم راسخ وايجاد آليات شاملة وبعيدة عن المعايير المزدوجة.

وقد قُتل 22 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين، ليل الاثنين الثلاثاء، بانفجار إرهابي، في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا.

وقالت الشرطة البريطانية: إنها عثرت على جسم مجهول بالقرب من موقع الانفجار في مانشستر شمال البلاد، وأعلنت أنها ستتعامل مع الانفجار الذي وقع في قاعة (أرينا) للحفلات في مدينة مانشستر البريطانية على أنه (هجوم إرهابي)، مضيفة أن 22 قتيلاً ونحو 60 جريحاً سقطوا في الحادث.

وقد عجت مستشفيات مانشستر كما افادت قناة الميادين، بالقتلى والجرحى، واُقفلت محطة القطار في المدينة.

وعقدت الحكومة البريطانية اجتماعاً طارئاً بعد ساعات للبحث في ملابسات الحادث. وقد وقع الانفجار قد وقع في قاعة للاحتفالات تتسع لـ21 الف شخص.

وقالت شاهدة من الحفل لرويترز: لقد سُمع صوت انفجار ضخم في نهاية مدرج الحفل.

وذكرت (رويترز) أن أنصار تنظيم داعش احتفلوا على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء عقب الانفجار.

وتأهبت شرطة بريطانيا خشية وقوع المزيد من الهجمات. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشرطة أغلقت محطة فيكتوريا كوتش والشوارع المحيطة بها الثلاثاء بعد العثور على عبوة مريبة.

لكن أعيد فتح المحطة والطرق حولها بعدما تبين سلامة العبوة.

وابدت الملكة اليزابيث تعاطفها البالغ الثلاثاء مع كل من تضرروا من هجوم مانشستر الانتحاري.

وقالت الملكة في بيان: الامة بأكملها مصدومة لمقتل وإصابة كثيرين، من الكبار والصغار، في مانشستر الليلة الماضية كل فعلتهم انهم كانوا يستمتعون بحفل موسيقي.

ودانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الهجوم في مانشستر الذي اعتبرته (إرهابياً)، وأشارت إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار على أنه هجوم إرهابي.

كذلك رجّح مسؤولان أميركيان فرضية الهجوم الإرهابي في مانشستر.

واتفقت الأحزب السياسية في بريطانيا على تعليق الحملات الانتخابية حتى إشعار آخر في أعقاب انفجار مانشستر.

وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمّال المعارض، في بيان، إنه تحدث إلى رئيسة الوزراء ماي وإنهما اتفقا على تعليق جميع الحملات لانتخابات الثامن من حزيران/ يونيو المقبل.

حزب المحافظين البريطاني من جهته قال إنه سيوقف الحملات الانتخابية.