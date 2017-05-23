أكد الرئيس روحاني أن مشاركة الشعب الكبيرة في الانتخابات وتضحياته ونشاطه ضاعف من مسؤولية الحكومة مئات المرات، مشددا على أنه سينفذ الوعود التي قطعها للشعب.

وبعد لقائه مع قائد الثورة صباح الثلاثاء، توجه روحاني وأعضاء الحكومة الى مرقد الامام الخميني(رض) لتجديد العهد مع المبادئ السامية لمفجر الثورة الاسلامية، وقال: إننا نبذل كل جهودنا للوفاء بالوعود التي قطعناها للشعب،

وأشار روحاني الى المشاركة الشعبية الحماسية في الانتخابات، ولفت الى أهمية هذه المشاركة في تحديد مصير البلاد، وقال: أريد ان اقول للإمام العظيم الراحل ان هذا الدرب انتم من علّمتوه لنا، أنتم من أجريتم كلمة الجمهورية على لسانكم حيث اعلنتم من المنفى في فرنسا (استقلال – حرية – جمهورية اسلامية).

وقدم روحاني التهاني الى روح الامام الخميني(رض) لأجل الانجاز العظيم الذي قدمه للشعب، وقال: اذا كنا نفخر اليوم بهذه المشاركة، فهذا بسبب أن الامام الخميني (رض) أوضح لنا المسار... مشيرا الى ان الامام كان يؤكد ان (أصوات الشعب هي المعيار).

وصرح: إن لدينا مشكلات كبيرة مثل البطالة والادمان والارهاب والمؤامرات في المنطقة، الا اننا ومن خلال الدرب الذي أوضحته لنا إمامنا العزيز (مخاطبا الامام الخميني) سنبني البلاد جنبا الى جنب، وأنا على ثقة أننا من خلال الوحدة الوطنية وإرشادات خلفكم الصالح سماحة القائد المعظم، يمكننا ان نحقق هذا الهدف.

وحيا رئيس الجمهورية كذلك روح آية الله هاشمي رفسنجاني، وقال: انه هو الذي شجعه على الترشيح للانتخابات الرئاسية في الدورة الثانية عشرة، ونبهه الى ان أمامه مسؤولية دينية ووطنية وثورية جسيمة.

وأردف: نشعر اليوم ان تواجد الشعب ومشاركته وتضحياته ونشاطه ضاعف مسؤوليتنا مئات المرات.

وخلال هذه المراسم وضع الرئيس الايراني إكليلا من الزهور على مرقد الامام الخميني (رض) وقرأ الفاتحة على روحه وروح آية الله هاشمي رفسنجاني وأرواح الشهداء.

ورافق رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة في هذه المراسم، سادن المرقد الطاهر السيد حسن الخميني ووكيل مؤسسة حفظ ونشر نتاجات الامام الراحل حميد انصاري.

في سياق آخر اعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون عن أسفه لأن بعض الاطراف لم تلتزم بتعهداتها حيال الإتفاق النووي.

وتطرق روحاني في هذا الاتصال الهاتفي الى زيارته لباريس العام الماضي 2016، ووصفها بانها كانت ايجابية واسفرت عن نتائج جيدة في مسار تنمية العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في تنفيذ الإتفاقيات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن.

واشار رئيس الجمهورية الى الدور المؤثر الذي لعبته فرنسا خلال المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة (5+1) وابرام الإتفاق النووي، وقال: من المؤسف مشاهدة نقض العهود من قبل بعض الدول في تنفيذ هذا الإتفاق، ونتوقع من فرنسا والاتحاد الاوروبي القيام بدور اكبر في اطار تنفيذ الإتفاق النووي.

ولفت روحاني الى ضرورة استفادة جميع الاطراف المفاوضة من الفرص المتاحة، مؤكدا على أهمية رفع العقبات المصرفية والمالية في مسار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وفرنسا، واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بجميع تعهداتها في الإتفاق النووي.

ورحب الرئيس روحاني بحضور المستثمرين الفرنسيين من اجل اقامة التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها المواصلات والبنى التحتية في ايران، واكد على السعي للارتقاء بمستوى الروابط الثقافية والعلمية والتقنية والجامعية والسياحية بين البلدين.

واشار روحاني الى ضرورة محاربة الارهاب بشكل شامل، وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لمكافحة الارهاب على جميع المستويات، والتعاون مع بقية الدول بما فيها فرنسا لحل الازمة السورية.

واعرب روحاني عن ثقته بان تطوير التعاون بين ايران وفرنسا سيساعد في ايجاد ظروف افضل لشعوب المنطقة.

واضاف: يجب علينا اعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقة، ونأمل ان لا تقع اوروبا في تفسيرات خاطئة تجاه المنطقة والتي تطرحها بعض الدول.

من جانبه هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في هذا الاتصال الهاتفي، فوز روحاني بالانتخابات الرئاسية، واصفا المشاركة الواسعة واعادة انتخاب الرئيس الايراني بانه أمر هام، واكد على ضرورة توسيع العلاقات ومجالات التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

واعتبر الرئيس الفرنسي الإتفاق النووي بانه إتفاق هام في اطار الامن الاقليمي والدولي، وقال: يجب على الجميع دعم هذا الإتفاق من اجل التنمية الاقتصادية وزيادة مستوى التعاون مع ايران.

واضاف ماكرون: إن تنفيذ الإتفاق النووي بدقة يحظى بأهمية بالغة، ومن شأنه ان يكون مؤثرا في مستقبل التعاون الدولي.

كما دعا الرئيس الفرنسي الى تنمية العلاقات ومجالات التعاون بين ايران وفرنسا في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والمصرفية والثقافية والسياحية والعلمية والجامعية.

واشار الرئيس الفرنسي الى الدور البارز الذي تضطلع به الجمهورية الاسلامية الايرانية في حل الازمة السورية ومحاربة الارهاب في المنطقة، مضيفا: يجب على الجميع بذل الجهود من اجل ارساء الهدوء والاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب.