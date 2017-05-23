  • الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194283 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
توقيع مذكرة تفاهم صحية بين إيران والبرازيل

توقيع مذكرة تفاهم صحية بين إيران والبرازيل

وقعت ايران والبرازيل يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجال الامن الغذائي والتجهيزات الطبية والمخبرية والامراض المعدية وغير المعدية وذلك على هامش المؤتمر السبعين للجمعية العالمية للصحة في جنيف.

وقع المذكرة وزيرا الصحة الايراني حسن قاضي زادة هاشمي والبرازيلي ريكاردو باروس.

وتنص المذكرة على استعداد الطرفين لتعزيز التعاون في مجال توفير الدواء والتجهيزات الطبية والمواد الاولية للعقاقير والتكنولوجيا البيئية.

وتتضمن مذكرة التفاهم ايضا استعداد البلدين لتسهيل نقل تقنية السلامة والبحوث في مجال الصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا البيئة وكذلك مكافحة الامراض المعدية وغير المعدية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0698 sec