توقيع مذكرة تفاهم صحية بين إيران والبرازيل وقعت ايران والبرازيل يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجال الامن الغذائي والتجهيزات الطبية والمخبرية والامراض المعدية وغير المعدية وذلك على هامش المؤتمر السبعين للجمعية العالمية للصحة في جنيف.