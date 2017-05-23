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|رقم الخبر: 194283
|تاريخ النشر: أيار 23, 2017
|الوقت: 18:25
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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توقيع مذكرة تفاهم صحية بين إيران والبرازيل
وقعت ايران والبرازيل يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجال الامن الغذائي والتجهيزات الطبية والمخبرية والامراض المعدية وغير المعدية وذلك على هامش المؤتمر السبعين للجمعية العالمية للصحة في جنيف.
وقع المذكرة وزيرا الصحة الايراني حسن قاضي زادة هاشمي والبرازيلي ريكاردو باروس.
وتنص المذكرة على استعداد الطرفين لتعزيز التعاون في مجال توفير الدواء والتجهيزات الطبية والمواد الاولية للعقاقير والتكنولوجيا البيئية.
وتتضمن مذكرة التفاهم ايضا استعداد البلدين لتسهيل نقل تقنية السلامة والبحوث في مجال الصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا البيئة وكذلك مكافحة الامراض المعدية وغير المعدية.
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