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رقم الخبر: 194282 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
مستشار قائد الثورة: الرياض لن تحقق شيئاً من أفعالها الدنيئة

مستشار قائد الثورة: الرياض لن تحقق شيئاً من أفعالها الدنيئة

قال المستشار الدولي لقائد الثورة الاسلامية علي اكبر ولايتي ان زيارة الرئيس الامريكي الى السعودية والمنطقة هو لجمع المال ولترويج الاسلام الامريكي مؤكدا ان الرياض ايضا سوف لن تحقق شيئا من افعالها الدنيئة.

وافادت وكالة تسنيم للانباء ان ولايتي اكد في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء: ان ما قامت به السعودية هو عمل تكراري فالرياض ومنذ انتصار الثورة الاسلامية شكلت مجلس التعاون لنفس الغايات ومن ثم دعمت صدام حسين لعرقلة تحرك الثورة الاسلامية لكنها لم تنجح في ذلك.

واضاف ولايتي ان مجيء ترامب الى السعودية مصداق للاسلام الامريكي فالامام الخميني الراحل (رض) كان قد صرح بوجود اسلام امريكي الى جانب الاسلام الحقيقي وان زيارة ترامب هي نموذج للاسلام الامريكي.

وتابع: ان تحرك ترامب كتاجر متجول لجمع المال للاقتصاد الامريكي الذي يعاني من الافلاس، ومجيئه الى مركز العالم الاسلامي الذي يحتضن الحرمين الشريفين يهدف الى ترويج نموذج عن إسلام تستسيغه امريكا لكن السعودية والتابعين لها سوف لن يحققوا شيئا من مثل هذه الافعال الدنيئة.

واكد ولايتي ان محور المقاومة في المنطقة سيمضي قدما في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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