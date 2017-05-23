اكد المرجع الديني آية الله حسين علي نوري همداني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتخلى عن قدراتها الدفاعية وستواصل مسارها بكل حزم لتعزيز قواها الصاروخية.

واضاف آية الله نوري همداني خلال استقباله عددا من القادة العسكريين في قوات الشرطة والأمن الداخلي، قائلا ان السعودية باتت الفناء الخلفي للرئيس الامريكي ترامب والذي يسعى لحلبها كما عبر عن ذلك بنفسه.

وشدّد المرجع الديني قائلا، ان صفقات بيع السلاح (بين السعودية وامريكا) تهدف الى قمع الشعب اليمني المظلوم؛ مضيفا ان الملاحظ في هذا الخصوص هي فرحة ترامب الذي بدا راقصا تعبيرا عن ارتياحه لهذه الصفقة.

وانتقد آية الله نوري همداني تصريحات المجتمعين في قمة الرياض وتوجيه الاتهام بالارهاب الى ايران؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة اسلامية وقرآنية وليست ارهابية.

وتابع سماحته قائلا : هؤلاء يطالبون ايران بوقف تصنيع الصواريخ لكنهم يشترون القنابل ويصنعوها.

وشدد المرجع الديني الايراني قائلا، على هؤلاء ان يعلموا بأن ايران ستواصل مسارها نحو تعزيز قدراتها الدفاعية والصاروخية؛ مضيفا ان احلام الاعداء بشأن تخلي ايران عن قواها الدفاعية لن يتحقق ابدا.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشاد آية الله نوري همداني بالمشاركة الحماسية للشعب الايراني في الانتخابات؛ مصرحا ان حضور الشعب في الساحات مدعاة للفخر والاعتزاز في البلاد ويشكل ضمانا لاقتدار الجمهورية الاسلامية في مختلف الاصعدة.