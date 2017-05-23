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رقم الخبر: 194280 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 18:18 الاقسام: محليات  
جهانغيري يهنئ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

جهانغيري يهنئ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، برقية تهنئة الى إدوارد فيليب ، بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء فرنسا معربا عن أمله بتعزيز العلاقات بين ايران وفرنسا اكثر فأكثر.

وقال جهانغيري في برقية التهنئة الى فيليب، ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و جمهورية فرنسا سجلت تقدما خلال السنوات الماضية نأمل ان تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور في ظل رئاستكم خدمة للمصالح المتبادلة.

واعرب عن تمنياته بنجاح رئيس الوزراء الفرنسي في مهامه الجديدة و الرفعة والتقدم للشعب الفرنسي.

يذكر ان ادوارد فيليب السياسي الفرنسي من حزب الجمهوريين عين مؤخرا رئيسا لوزراء فرنسا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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