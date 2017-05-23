أكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا رضا نجفي على ضرورة أن تجري كافة العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال الإجتماع التحضيري لمؤتمر لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة تحدث سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رضا نجفي نيابة عن مجموعة الـ 77 حول المواقف المبدئية للدول النامية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المنظمة والفساد والإرهاب والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات مشدداً على ضرورة المكافحة الجادة للإرهاب باعتباره التحدي الحقيقي الذي يواجه العالم بأسره.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والإستفادة من التجارب الدولية والإمكانيات المتاحة للوقاية من الجرائم المنظمة والأنواع الجديدة من الجرائم والإرهاب معتبراً إن مجموعة الـ 77 تؤكد إن الإرهاب ليس له أي مذهب أو حضارة أو قومية خاصة وأن تجري كافة العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الى الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم السايبرية مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود في إطار لجنة الوقاية من الجرائم بالإستفادة من المساعدات الفنية التي تقدمها الأمم المتحدة.

وشدد نجفي على ضرورة إهتمام مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة بتعزيز الإمكانات المتاحة وكذلك تقديم الخدمات الفنية للدول النامية التي تعمل على الحد من الجريمة والمخدرات والإرهاب.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين دول ال(جنوب – جنوب) وكذلك تعزيز التعاون بين هذه الدول والأمم المتحدة مشدداً على ضرورة توفير الموارد المالية المستديمة لتقوية مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة حتى يمكنه الإستجابة لمتطلبات الدول الأعضاء وخاصة الدول النامية.