هنأ الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوترش، ايران حكومة وشعبا للاجراء الناجح للانتخابات في ايران.

وابلغ المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة اسيتفان دوجاريك، الصحفيين، تبريكات الأمين العام للأمم المتحدة لايران واضاف ان الاخير يرغب في مواصلة التعاون مع الرئيس الايراني وحكومته فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدورهم بعث رؤساء جمهوريات كل من أوزبكستان و تركمانستان و قرغيزستان برقيات تهنئة كل على انفراد الى الرئيس حسن روحاني مهنئين فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية، مؤكدين على تعزيز العلاقات مع ايران.

وجاء في برقية تهنئة الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف، ان نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران بلورت الثقة الكبيرة للشعب الايراني بسياسة الرئيس روحاني على الصعيدين الداخلي و الخارجي.

واعرب عن امله بأن تتمكن اوزبكستان و ايران من فتح صفحة جديدة من التعاون معربا عن تمنياته بتوفيق الرئيس روحاني و ان ينعم الشعب الايراني بالسلام و الازدهار.

من جانبه اعرب الرئيس التركمانستاني بردي محمد اف، في برقية التهنئة عن ثقته بان العلاقات الودية بين بلاده و ايران ستشهد المزيد من التطور في المستقبل.

كما هنأ الرئيس القرغيزي اتامبايف، الرئيس روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية معربا عن امله بان تحقق ايران انجازات كبيرة في ظل الحكومة الجديدة معربا عن تمنياته لدوام الصحة والنجاح للرئيس روحاني.

كما بعث الرئيس السنغافوري توني تان كنغ يام، برقية تهنئة الى الرئيس روحاني هنأه فيها لاعادة انتخابه لمنصب الرئاسة معتبرا ذلك موشر على الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الايراني له.

وقدم الرئيس كنغ يام التهاني للرئيس روحاني اصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب السنغافوري لانتخابه لولاية ثانية و اكد ان هذا الانتخاب هو نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلت في مسار التحاق ايران بالمجتمع الدولي و الاقتصاد العالمي.

واكد ان العلاقات بين سنغافورة وايران ودية وطويلة الامد معربا عن ثقته باستمرار هذه العلاقات في ظل رئاسة روحاني.

بدوره بعث رئيس جمهورية تتارستان رستم يمينخانوف برقية تهنئة الى نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني لمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وفي برقية التهنئة اعتبر مينيخانوف، التفوق الحاسم في الاصوات التي حصل عليها روحاني مؤشرا للدعم الشعبي لسياساته الهادفة الى تقوية ايران والرقي بقدراتها التنافسية في العصر الحاضر.

وجاء في البرقية، انني اتمنى لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية نجاحات جديدة في الانشطة والمسؤوليات وللشعب الايراني الخير والرخاء.

وكتب مينيخانوف ايضا في البرقية، بأن دعم الرئيس الايراني لرفع مستوى التعاون بين ايران وتتارستان من شأنه تقوية علاقات الصداقة بين الاتحاد الروسي والجمهورية الاسلامية.

واوضح بان تتارستان باعتبارها من المناطق الرائدة في التنمية الصناعية الروسية، تولي اهمية فائقة للتعاون مع ايران، وهي تمتلك طاقات وفيرة للعلاقات ومن ضمنها التجارة والاستثمارات.