أعلن رئيس منظمة الصناعات الجوية في ايران، ان هذه المنظمة تخطط لتصنيع طائرات مسيرة تنطلق من السفن وتهبط عليها.

وخلال افتتاح المؤتمر العلمي لإلكترونيات الطيران (Avionics)، الثلاثاء، قال العميد كريم بني طرفي: إن الصناعات الجوية تعد من اهم أركان التنمية، وقد تمت المصادقة في السابق على وثيقة تنمية الصناعات الجوية في ايران، وقد وضع خلالها الهدف بأن تصبح ايران القوة الجوية الأولى في المنطقة.

وأشار العميد بني طرفي الى الاجراءات التي اتخذت في مجال إلكترونيات الطيران خلال السنوات الاخيرة، وقال: إن اكثر من 30 بالمائة من تكلفة اي طائرة او مروحية او طائرة مسيّرة، تصرف على قسم الالكترونيات.

ولفت الى اننا وخلال السنوات الماضية كنا في الاركان العامة للقوات المسلحة بصدد رفع مستوى قدراتنا في مجال الكترونيات الطيران، بما في ذلك موضوع توحيد الأنظمة، وعلى سبيل المثال تستخدم عدة أجهزة لاسلكي وراديو مختلفة في الطائرات، وقد صنعنا راديو يمكن استخدامه في كل الطائرات.

وأوضح: نحن بحاجة الى انظمة اتصالات بترددات واستخدامات متنوعة وكذلك الى انظمة الملاحة، واضاف: في الظروف الحالية لا نستخدم أي مؤشرات تناظرية في الطائرات، وبالطبع نحن مازلنا في بداية الطريق.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار العميد بني طرفي الى الصفقة التسليحية بين اميركا والسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، وقال: نرى اليوم الاعداء يجهزون انفسهم وينفقون 110 مليارات دولار من اموال المسلمين ويشترون بها السلاح، الا اننا من دواعي سرورنا نصنع اسلحتنا بأنفسنا ولا نمد أيدينا الى احد.

وشدد على انه يجب ان تكون لجميع صواريخنا رادارات ناشطة في الحروب القادمة.. علينا ان نجهز أنفسنا برادرات التجسس والرصد الجوي ولابد ان يكون لدينا طائرات اواكس خاصة بنا.

وأكد ان علينا ان نخطط في مجال صناعة الطائرات والطائرات المسيرة التي تنطلق وتهبط من وعلى السفن، وبيّن أنه عندما تتواجد سفننا في البحار البعيدة فلابد من ايجاد هذه القدرة لطائراتنا المسيرة.. علينا ان نتابع موضوع الطائرات المسيرة المسلحة.

وأردف: لقد بدأنا منذ سنوات بمتابعة موضوع صناعة الطائرات، وقد تجاوزنا موضوع تصميم الطائرات الخفيفة والتدريبية والمروحيات والطائرات المسيرة وتصنيعها، الا ان أمامنا المزيد لنعلمه في مجال الكترونيات الطيران.