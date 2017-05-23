تراجع سعر صرف العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، الثلاثاء، في الأسواق عقب التفجير في مدينة مانشستر والتعامل معه على أنه حادث إرهابي.

وفي التعاملات الصباحية المبكرة في آسيا، تراجع سعر صرف الإسترلني مقابل العملات الرئيسية بنسبة 1ر0 في المئة ليصل سعره إلى 299ر1 دولار. وكان الجنيه الإسترليني خسر ما نسبته 3ر0 في الئة من قيمته الاثنين أمام الدولار، وتراجع أيضاً أمام الين الياباني بنسبة 2ر0 في المئة ليصل سعره إلى 4ر144 ين. وكان سعر صرف الإسترليني تحسن مؤخراً ليصل إلى حاجز 3ر1 دولار الذي لم يصل إليه منذ تدهور قيمته مع الاضطراب الاقتصادي المصاحب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا واستقر الذهب دون تغير يذكر وواجه صعوبة في الارتفاع بعد أسبوعين من المكاسب القوية رغم تراجع الدولار والهجوم الانتحاري الدامي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية.

وأثر الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصاً على سعر الاسترليني مقابل الدولار، لكن العملة الأمريكية انخفضت أيضاً لأدنى مستوى لها في ستة شهور ونصف الشهر مقابل سلة عملات، مما يبرز انهيار الثقة في آفاق التضخم والنمو الأمريكي.

وبحلول الساعة 19ر10 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية ب1ر0 بالمئة إلى 40ر1260 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادته بنحو 6ر3 بالمئة منذ التاسع من مايو/ أيار. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 60ر1260 دولار للأوقية.

وتلقى المعدن النفيس دعماً من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة والضبابية السياسية التي تكتنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أثر ذلك سلباً على الدولار الذي انخفض نحو سبعة بالمئة منذ بداية العام ليبدد جميع المكاسب التي حققها بعد انتخاب ترامب العام الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 13ر17 دولار للأوقية مقتربة بذلك من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته يوم الاثنين عندما صعدت 8ر1 بالمئة وهي أعلى زيادة يومية لها بالنسبة المئوية منذ 11 أبريل/ نيسان. وزاد البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 10ر950 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 25ر775 دولار للأوقية. وكان المعدن قد هبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين خلال معاملات يوم الاثنين، لكنه تعافى في نهاية اليوم ليصعد 5ر1 بالمئة وهو أكبر مكسب يومي له بالنسة المئوية منذ 20 أبريل/ نيسان.