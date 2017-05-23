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رقم الخبر: 194274 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: اقتصاد  
معدل التضخم في إيران يبلغ 1ر7%

معدل التضخم في إيران يبلغ 1ر7%

أعلن مركز إحصاء ايران ان معدل التضخم بلغ 1ر7 بالمئة خلال الشهر الايراني الماضي (انتهى الأحد 21 مايو/ أيار)، وبذلك سجل ارتفاعاً بنسبة 0ر2 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقال المركز، في تقريره الشهري الذي نشره يوم الاثنين حول هذا الموضوع: ان معدل التضخم خلال الشهر الايراني الماضي قد ارتفع مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي حيث بلغ 9ر6 بالمئة.

 
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