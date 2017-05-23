وقال المركز، في تقريره الشهري الذي نشره يوم الاثنين حول هذا الموضوع: ان معدل التضخم خلال الشهر الايراني الماضي قد ارتفع مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي حيث بلغ 9ر6 بالمئة.