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|رقم الخبر: 194274
|تاريخ النشر: أيار 23, 2017
|الوقت: 17:44
|الاقسام: اقتصاد
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معدل التضخم في إيران يبلغ 1ر7%
أعلن مركز إحصاء ايران ان معدل التضخم بلغ 1ر7 بالمئة خلال الشهر الايراني الماضي (انتهى الأحد 21 مايو/ أيار)، وبذلك سجل ارتفاعاً بنسبة 0ر2 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وقال المركز، في تقريره الشهري الذي نشره يوم الاثنين حول هذا الموضوع: ان معدل التضخم خلال الشهر الايراني الماضي قد ارتفع مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي حيث بلغ 9ر6 بالمئة.
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