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رقم الخبر: 194273 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
إتفاق بقيمة 550 مليون دولار لتصنيع أنابيب نفط CRA في إيران

إتفاق بقيمة 550 مليون دولار لتصنيع أنابيب نفط CRA في إيران

تبرم شركة النفط الوطنية، غداً الأربعاء، عقداً بقيمة 550 مليون دولار مع كونسرتيوم ايراني-اسباني لتصنيع أنابيب نفط (CRA) (المضادة للصدأ) في ايران.

ويأتي العقد في إطار مشروع توطين 10 مجموعات من المعدات في قطاع النفط وهو العقد الـ53 في هذا الاطار، حيث يستهدف نقل تكنولوجيا تصنيع هذه المعدات الاستراتيجية الى البلاد.

وأبرمت شركة النفط الوطنية العقد مع شركتي توباتشك (TUBACEX) الاسبانية وشركة فولاد اصفهان للصلب، بهدف تأمين أنابيب CRA بطول 600 كيلومتر لشركة بارس للنفط والغاز الايرانية، وذلك عبر مشاركة المصنعين المحليين والأجانب، فضلاً عن نقل المعرفة التقنية لتصنيع الأنابيب المصنوعة من السبائك سيما أنابيب CRA الى البلاد، حيث من شأن ذلك تحويل ايران الى إحدى الدول المصنعة لهذه السلع الاستراتيجية.

 
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