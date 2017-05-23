أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، عن قرب ربط ميناء كاندلا بولاية (غوجارات) الهندية بميناء جابهار (جنوب شرق ايران).

ونقل موقع (لايف مينت)، عن مودي، قوله: ان ربط ميناء كاندلا بجابهار سيفتح الطريق أمام التجارة الهندية وسيعزز من مكانة ميناء كاندلا على الصعيد الدولي، جاء ذلك في كلمة لمودي على هامش زيارة لولاية غوجارات غرب الهند.

وستقوم شركة (اينديا بورتز غلوبال) التي تأسست عبر تعاون مشترك بين ميناء (جواهر لعل نهرو) و(ميناء كاندلا) بتطوير ميناء جابهار وتشغيله، حيث بدأت الشركة العمليات الإنشائية لمرسيين لسفن الحاويات و3 مراسي متعددة الأغراض في الميناء الايراني المطل على بحر عمان وبالقرب من الحدود الايرانية-الباكستانية.

وأكد رئيس الوزراء الهندي على أهمية تطوير الموانئ بشكل جيد لإيجاد الهند مكانة في خارطة التجارة العالمية. وبيّن مودي بأن ميناء كاندلا من الموانئ الهامة في آسيا ولفتت سرعة وتيرة تطويره الكثير من الاقتصاديين.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعهد بتقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار لمشروع تطوير ميناء جابهار بجنوب شرق إيران في خطوة ستتيح للهند فتح طريق تجاري مع إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى. ووقع مودي اتفاق تطوير الميناء الايراني 24 مايو/ أيار 2016 في أول زيارة يقوم بها زعيم هندي لإيران خلال 15 عاماً بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني.