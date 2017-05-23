أعرب مساعد مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والموارد الطبيعية في جمهورية استراخان ذات الحكم الذاتي، راديك خاريسف، عن رغبة بلاده في تطوير التعاون التجاري والإقتصادي مع إيران.

وخلال لقائه المدير التنفيذي لمؤسسة منطقة أنزلي الحرة يوم الإثنين، قال خاريسف ان بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات مع إيران للوصول إلى نتائج جيدة، مشيراً إلى أن الوفد المرافق يضم ممثلين عن القطاع الخاص والحكومي والإداري.

وأشار خاريسف إلى أن 25 بالمائة من الموانئ في بلاده تعمل بشكل منتظم ويمكن الإستفادة منها، لافتاً إلى أنه ونظراً إلى إمكانية الإستفادة من ميناء (كاسبين) الإيراني، وكذلك التسهيلات الجمركية الموجودة التي أقرتها القوانين لدى البلدين، فان بالإمكان التعاون بشكل جيد بين الجانبين.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنطقة الحرة في أنزلي، رضا مسرور، إلى توجيهات رئيس الجمهورية في مجال تطوير التعاون التجاري والإقتصادي مع روسيا، معتبراً ان التبادل التجاري بين البلدين ليس في الوضع المطلوب. ولفت إلى أن المجمع التابع لميناء كاسبين تم بناؤه من أجل تفعيل التعاون التجاري مع روسيا، مشدداً على ضرورة تسهيل عملية التجارة أكثر بين البلدين.

كما أشار مسرور إلى افتتاح معرض الإمكانيات التي تتمتع بها روسيا وإيران في منطقة أنزلي الحرة وبمشاركة 26 شركة روسية و50 شركة إيرانية، معتبراً ان إقامة هذا المعرض تعد خطوة أولى لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وان من الضروري استمرارها.