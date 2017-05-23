  • الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194270 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: اقتصاد  
بدء عمليات التبادل التجاري بين إيران والعراق عبر نقطة دهلران قريباً

بدء عمليات التبادل التجاري بين إيران والعراق عبر نقطة دهلران قريباً

أعلن حاكم بلدة دهلران بمحافظة ايلام (جنوب غرب البلاد) عن انطلاق التبادل التجاري بين ايران والعراق عبر حدود (تشيلات) في هذه البلدة الايرانية.

وقال حسين علي موسوي، في تصريح له يوم الاثنين: ان وزارة الداخلية العراقية وافقت على إعادة فتح الحدود المشتركة في بلدة دهلران. وأكد موسوي أهمية هذه الخطوة في سياق الأهداف الإنمائية للمناطق الحدودية، مبيناً ان بلدة دهلران تمتد على مسافة 220 كيلومتراً من الحدود المشتركة بين ايران والعراق، داعياً الى توظيف الفرص الحدودية المتوفرة في دهلران لصالح الأهداف الاقتصادية المرجوة وتأمين فرص العمل في هذه البلدة الايرانية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/8074 sec