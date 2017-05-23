وقال حسين علي موسوي، في تصريح له يوم الاثنين: ان وزارة الداخلية العراقية وافقت على إعادة فتح الحدود المشتركة في بلدة دهلران. وأكد موسوي أهمية هذه الخطوة في سياق الأهداف الإنمائية للمناطق الحدودية، مبيناً ان بلدة دهلران تمتد على مسافة 220 كيلومتراً من الحدود المشتركة بين ايران والعراق، داعياً الى توظيف الفرص الحدودية المتوفرة في دهلران لصالح الأهداف الاقتصادية المرجوة وتأمين فرص العمل في هذه البلدة الايرانية.