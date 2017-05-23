كشفت صحيفة الشعب اليومية الصينية أن الغواصة المأهولة "جياولونج" قامت بدءا من يوم الثلاثاء، بأول رحلة غوص لها.

وستغوص في أعمق نقطة معروفة في قاع البحار والمحيطات على كوكب الأرض والتي توجد في المحيط الهادئ ويطلق عليها اسم (تشالنجر ديب) أو (التحدي العميق) بخندق ماريانا، حيث تخطط خلال الـ20 يوما المقبلة للغوص العميق لعشر مرات في تلك المنطقة السحيقة بخندقي ماريانا وياب. وقالت الصحيفة أن الغواصة وصلت إلى منطقة العمل بخندق ماريانا صباح الاثنين.

صابين من طوكيو ومحافظات أيشي وأوساكا وهيوغو وسايتاما وكاناجاوا. وقالت الوكالة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، إن الطقس الحار سيستمر خلال الأيام القريبة المقبلة في معظم أنحاء البلاد.