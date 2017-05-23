  • الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194269 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: دوليات  
غواصة صينية تبدأ رحلة في قاع المحيطات

غواصة صينية تبدأ رحلة في قاع المحيطات

كشفت صحيفة الشعب اليومية الصينية أن الغواصة المأهولة "جياولونج" قامت بدءا من يوم الثلاثاء، بأول رحلة غوص لها.

وستغوص في أعمق نقطة معروفة في قاع البحار والمحيطات على كوكب الأرض والتي توجد في المحيط الهادئ ويطلق عليها اسم (تشالنجر ديب) أو (التحدي العميق) بخندق ماريانا، حيث تخطط خلال الـ20 يوما المقبلة للغوص العميق لعشر مرات في تلك المنطقة السحيقة بخندقي ماريانا وياب. وقالت الصحيفة أن الغواصة وصلت إلى منطقة العمل بخندق ماريانا صباح الاثنين.

صابين من طوكيو ومحافظات أيشي وأوساكا وهيوغو وسايتاما وكاناجاوا. وقالت الوكالة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، إن الطقس الحار سيستمر خلال الأيام القريبة المقبلة في معظم أنحاء البلاد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/7847 sec