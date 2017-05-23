اتفق مسؤولو البنك المركزي الايراني وبنك سلطنة عمان على توثيق التعاون المصرفي بما فيه نظام مفتاح شبكات الدفع المصرفي بينهما، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

ووصل محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، الاثنين، الى عمان في إطار زيارة استغرقت يوماً واحداً وتمخضت عن الإتفاق حول الدفع المصرفي بهدف تسهيل التبادل المصرفي.

والتقى سيف، خلال هذه الزيارة، نظيره العماني حمد سنغور الزجالي واتفق معه حول تعيين مسؤولي اللجنة المشتركة بين ايران وعمان وكذلك ربط شبكات أجهزة الصراف الآلية بين البلدين لمن يمتلك بطاقات مصرفية ايرانية وعمانية.

وافتتاح فروع لمصرفي الصادرات وملي الايرانيين في عمان وإقامة دورات تدريبية في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية والخدمات المتعلقة بالعملة الصعبة، كان ضمن الاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان.