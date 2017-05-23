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رقم الخبر: 194267 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: دوليات  
مشافي اليابان تكتظّ بضحايا موجة حرّ

مشافي اليابان تكتظّ بضحايا موجة حرّ

نقل حوالي ألف شخص إلى المستشفيات خلال أسبوع بسبب موجة حر قوية شملت معظم أراضي اليابان، وذكرت الأنباء أن نصف المصابين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وجاءت هذه المعلومات بحسب إدارة الإطفاء اليابانية التي تشرف على خدمة الإسعاف، وذكرت أن هذه المعطيات من 15 إلى 21 مايو الجاري. وأشارت إلى أن غالبية المصابين من طوكيو ومحافظات أيشي وأوساكا وهيوغو وسايتاما وكاناجاوا. وقالت الوكالة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، إن الطقس الحار سيستمر خلال الأيام القريبة المقبلة في معظم أنحاء البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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