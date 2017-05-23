وقال عنان، على هامش مراسم بدء توظيف الإستثمارات لشركة (نورونورديسك) للأدوية في إيران، أقيمت في مدينة (بركت) الدوائية: ان هذه الإستثمارات ستؤدي إلى تشجيع الشركات الأخرى على الحضور في إيران. مضيفاً: ان المفاوضات بشأن توظيف الإستثمارات انطلقت منذ عامين ونحن نسعى لإستمرار هذا التعاون بالمزيد من القوة .
وأعرب عنان عن أمله بتوسيع العلاقات التجارية فضلاً عن السياسية، قائلاً: شهدنا تحقيق التطورات الجيدة في علاقات البلدين وهذه الإستثمارات من شأنها أن تشجع الشركات الدنماركية الأخرى على الحضور في إيران وهي أفضل دليل على أن إيران تعتبر شريكاً تجارياً جيداً.