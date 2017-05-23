  • الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194266 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: اقتصاد  
سفير الدنمارك يعتبر إيران شريكاً تجارياً جيداً لبلاده

سفير الدنمارك يعتبر إيران شريكاً تجارياً جيداً لبلاده

أكد السفير الدنماركي لدى طهران، داني عنان، أن إيران تعتبر شريكاً تجارياً جيداً بالنسبة لبلاده.

 وقال عنان، على هامش مراسم بدء توظيف الإستثمارات لشركة (نورونورديسك) للأدوية في إيران، أقيمت في مدينة (بركت) الدوائية: ان هذه الإستثمارات ستؤدي إلى تشجيع الشركات الأخرى على الحضور في إيران. مضيفاً: ان المفاوضات بشأن توظيف الإستثمارات انطلقت منذ عامين ونحن نسعى لإستمرار هذا التعاون بالمزيد من القوة .

وأعرب عنان عن أمله بتوسيع العلاقات التجارية فضلاً عن السياسية، قائلاً: شهدنا تحقيق التطورات الجيدة في علاقات البلدين وهذه الإستثمارات من شأنها أن تشجع الشركات الدنماركية الأخرى على الحضور في إيران وهي أفضل دليل على أن إيران تعتبر شريكاً تجارياً جيداً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0768 sec