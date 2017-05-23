أكد السفير الدنماركي لدى طهران، داني عنان، أن إيران تعتبر شريكاً تجارياً جيداً بالنسبة لبلاده.

وقال عنان، على هامش مراسم بدء توظيف الإستثمارات لشركة (نورونورديسك) للأدوية في إيران، أقيمت في مدينة (بركت) الدوائية: ان هذه الإستثمارات ستؤدي إلى تشجيع الشركات الأخرى على الحضور في إيران. مضيفاً: ان المفاوضات بشأن توظيف الإستثمارات انطلقت منذ عامين ونحن نسعى لإستمرار هذا التعاون بالمزيد من القوة .

وأعرب عنان عن أمله بتوسيع العلاقات التجارية فضلاً عن السياسية، قائلاً: شهدنا تحقيق التطورات الجيدة في علاقات البلدين وهذه الإستثمارات من شأنها أن تشجع الشركات الدنماركية الأخرى على الحضور في إيران وهي أفضل دليل على أن إيران تعتبر شريكاً تجارياً جيداً.