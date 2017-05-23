قالت الشرطة التركية يوم الثلاثاء: إن هناك 144 مطلوبا بينهم رجال شرطة وجنود وممثلو ادعاء للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تلقي أنقرة باللوم عليه في تدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على 35 شخصا من بين 144 مطلوبا خلال مداهمات في 42 إقليما وأضافت أنها تعتقد أن المشتبه بهم يستخدمون تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة والذي تقول الحكومة إن أتباع رجل الدين فتح الله غولن يستخدمونه.

وتتهم تركيا كولن المقيم في منفاه الاختياري منذ نحو 20 عاما بشن حملة منذ عقود لتقويض الدولة عن طريق التسلل داخل المؤسسات التركية خاصة الجيش والشرطة والقضاء.

وقالت الشرطة إن تحقيقا بدأه مكتب المدعي العام في اسطنبول يستهدف تنظيم أتباع غولن داخل الجيش، وإن كان هناك أكاديميون ومحامون أيضا من بين المطلوبين. وينفي كولن هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) الإخبارية أن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 33 شخصا من هيئة الرقابة على الاتصالات و36 شخصا من هيئة مراقبة أسواق رأس المال.

واعتقلت السلطات 50 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا منهم جنود وأفراد شرطة ومدرسون وعاملون بالهيئات الحكومية بسبب مزاعم عن صلاتهم بتنظيمات إرهابية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز الماضي.

وتزايدت الانتقادات مع اتساع نطاق الاعتقالات ويقول معارضون إن الحملة استخدمت لسحق جميع المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان.