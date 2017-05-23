أعلن قصر الإليزيه يوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي بالعاصمة باريس في 29 من الشهر الجاري، وذلك بمناسبة معرض يخلد ذكرى زيارة القيصر الروسي بطرس الأكبر لفرنسا قبل ثلاثمئة عام (1717م) إيذانا ببدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويعد هذا أول لقاء بين بوتين وماكرون، الذي تولى مهام منصبه منتصف هذا الشهر.

وبحسب الكرملين، ستبحث المحادثات بين ماكرون وبوتين العلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب والوضع في أوكرانيا وسوريا. وكان السفير الروسي لدى باريس ألكسندر أورلوف قال الجمعة الماضي إن لدى موسكو "نظرة ايجابية" حيال ماكرون، ووصفه بأنه "ذكي جدا وواقعي وبراغماتي".

وأضاف السفير في اجتماع لكبار رجال الأعمال "لا أعتقد بأنه أيديولوجي بشكل كبير مقارنة بأسلافه... لدينا فرص أكبر من السابق للمضي قدما معه"، مشيرا إلى استعداد روسيا لاتخاذ خطوة للتغلب على عدم الثقة المتبادلة في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من انتخاب ماكرون وسبعة أشهر من إلغاء بوتين زيارة كانت مقررة لباريس لافتتاح مجمع كنيسة روسية قرب برج إيفل عقب سجال بينه وبين الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي قال حينها إن القصف الروسي لمدينة حلب السورية قد يرقى لجرائم حرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث الخميس الماضي للمرة الأولى هاتفيا مع الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، وناقش معه التعاون في القضايا الدولية، ومن أبرزها محاربة ما يسمى الإرهاب، وتناول إمكان عقد قمة بينهما.ق