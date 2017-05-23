عبر قادة أوروبا عن دعمهم لبريطانيا وتعاطفهم معها في أعقاب التفجير الانتحاري الذي استهدف حفلا موسيقيا في مانشستر ليلة الاثنين فقتل 22 شخصا بينهم أطفال.

وقال مكتب إيمانويل ماكرون الرئيس الجديد لفرنسا، التي تعرضت لهجمات نفذها إسلاميون متشددون في السنوات الأخيرة، إنه سيعرض التعاون على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اتصال هاتفي سيجريه في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وكتب ماكرون في تغريدة على حسابه على تويتر "تعاطفي مع الشعب البريطاني والضحايا وأحبائهم". وأضاف "نحن نحارب الإرهاب معا".

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، "يكسر قلبي التفكير بأن الإرهاب سعى من جديد لبث الخوف حيث يجب أن يكون هناك فرح ونشر الفرقة حيث يجب للشباب والعائلات أن يجتمعوا للاحتفال".

وأضاف في بيان: اليوم نحن في حداد معكم. غدا سنعمل معكم جنبا إلى جنب لصد هجمات من يسعون لتدمير أسلوب حياتنا.

وتابع: هذه الهجمات الجبانة ستعزز فقط التزامنا بالعمل معا لهزيمة منفذي مثل هذه الأعمال الدنيئة.

وقال البريطاني جوليان كينج مفوض الأمن في الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر: اليوم نعبر عن تضامننا الكامل مع ضحايا هجوم مانشستر الرهيب الإرهابي.

وتم تنكيس أعلام الدول الأوروبية على المقر الرئيسي للاتحاد في بروكسل.

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل إن "الدعم (سيُقدم) لحكومة بريطانيا في الحرب على الإرهاب".

*هلع فرنسي

من جهته قال "جيرار كولومب" وزير الداخلية الفرنسي: إن الحكومة وجهت تعليمات لمنظمي الفعاليات الرياضية والثقافية في البلاد بشأن الإجراءات الأمنية التي ينبغي اتباعها بعد هجوم مانشستر.

وقال كولومب في تصريح نقله التلفزيون: أصدرنا عددا من التعليمات لمنظمي المناسبات الثقافية والرياضية لضمان أفضل حماية لمواطنينا في أي مكان.

وأضاف أن مذكرة حكومية ستوزع على قادة الشرطة بشأن هذه الإجراءات.

وقال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.