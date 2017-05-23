منح قطب التعدين الأسترالي أندرو فورست، أكبر منحة خيرية يقدمها مواطن أسترالي على قيد الحياة، وتقدر بـ400 مليون دولار أسترالي (298 مليون دولار) لقضايا من بينها الصحة والتعليم ومكافحة الرق الحديث.

وأثنى رئيس الوزراء مالكولم ترنبول على فورست الذي يملك ثلث مجموعة فورتيسكو للمعادن، رابع أكبر منتج للحديد الخام في العالم.

ونقلت (رويترز) عن ترنبول، خلال احتفال للإعلان عن تبرع فورست، قوله إن المنحة قدمت مبلغاً قياسياً، (وستغير القواعد في مجتمع الأعمال الخيرية في أستراليا).

وحضر الاحتفال سياسيون من الحكومة والمعارضة والممثل الشهير راسل كرو وباحثون في مجال الصحة.

وذكر كرو أن لديه تاريخاً من العمل مع فورست (ارتبط دوماً فيما يبدو بمنحة أو تبرع من أندرو أو بخطة لمساعدة آخرين). ووصف كرو التبرع، على حسابه الرسمي على تويتر، بأنه (400 مليون دولار أسترالي هدية رائعة للأمة).

ويتعرض فورست لإنتقادات من وقت لآخر بسبب معاملته للسكان الأصليين في ولاية أستراليا الغربية الغنية بالمعادن.

وتمثل المنحة سقفاً جديداً لمشاركة القطاع الخاص في العمل الخيري بالبلاد، حيث تعتمد المؤسسات التعليمية والطبية والفنية، وهي الجهات المستفيدة بالأساس من تبرعات القطاع الخاص، على الإعانات الحكومية كي تتمكن من مواصلة عملها.

وسيخصص فورست 75 مليون دولار لمرضى السرطان، و75 مليون دولار من المنحة لتعليم الأطفال، و75 مليوناً أخرى لمكافحة الرق الحديث.