عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا يوم الثلاثاء بطلب من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحث خلاله مزيد من الإجراءات العقابية ردا على التجربة الصاروخية الأخيرة لـ كوريا الشمالية. وكانت بيونغ يانغ أعلنت الأحد إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ متوسط المدى.

وأدان مجلس الأمن أمس بشدة التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية وتوعد بتشديد العقوبات عليها، وطلب في بيان له دعمته الصين حليفة بيونغ يانغ من لجنة العقوبات التابعة له مضاعفة الجهود لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها العام الماضي.

وطلب المجلس من بيونغ يانغ "عدم إجراء مزيد من التجارب النووية والبالستية" ودعاها إلى أن تظهر بشكل فوري "التزاما صادقا" بنزع السلاح النووي عن طريق "إجراءات ملموسة".

وأكدت بيونغ يانغ الاثنين أنها أجرت الأحد تجربة ناجحة بإطلاق صاروخ متوسط المدى، في خطوة جديدة على طريق صنع صاروخ عابر للقارات قادر على إصابة أهداف داخل التراب الأميركي، وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على التجربة ووافق على بدء العمل بهذا الصاروخ البالستي الذي يحمل اسم "بوكجوك سونغ 2".

قرار قوي

وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين إنه جرى التفاوض على قرار قوي قبيل اجتماع مجلس الأمن الثلاثاء، وكانت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نكي هيلي قالت عقب تجربة صاروخية لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي إن واشنطن ستسعى لتشديد الخناق على بيونغ يانغ.

وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية عام 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقا ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ بالستية تكثفت في العام الأخير. وأما عام 2016 فقد فرض قرار مجلس الأمن قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائداتها من النقد الأجنبي.

كما أصدر مجلس الأمن العام ذاته قرارا يمنع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من تنظيم أو تعليم متخصصين لمواطني كوريا الشمالية في مجالات قد تسهم فيما تقوم به بيونغ يانغ من أنشطة نووية حساسة.

هذا وتسبب جسم غريب طائر قادم من كوريا الشمالية في إشعال الحدود بين البلدين الجارين، حسب ما قال الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق طلقات تحذيرية على جسم غريب طائر قادم من كوريا الشمالية.

وعزز المراقبة الجوية بعد الحادث، في وقت بدأت عمليات التحقق ما إذا كانت طائرة بدون طيار قد عبرت الحدود قادمة من الشمال. وحسب يونهاب، فقد بلغ عدد الطلقات التي أطلقت من جانب الجيش الكوري الشمالي باتجاه الشمال نحو 90 طلقة سلاح آلي.

ويفصل الكوريتان أكثر الحدود تسلحا في العالم، وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأشهر الماضية مع اجراء بيونغ يانغ تجارب اطلاق صواريخ. ودان مجلس الأمن الدولي الاثنين "بشدة" التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، الأحد، في تحد جديد للعقوبات الدولية.

وتوعد المجلس بيونغ يانغ بتشديد العقوبات عليها، وذلك عشية اجتماع طارئ يعقده الثلاثاء لبحث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.