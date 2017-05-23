اضطر زوجان لإقامة مراسم زواجهما في أحد مطارات أستراليا، بعدما تسبب خلل في نظام فحص جوازات السفر، المستخدم عالمياً، في تكدس الركاب في المطارات الأسترالية يوم الاثنين.

وفوجئ ركاب مطار بريسبان الدولي بمدينة سيدني الأسترالية، بحفل زواج أقيم في الطابق الرابع من مبنى المطار للزوجين ستيف وكيلي، ما أضفى حالة من السعادة على ركاب المطار الذين كانوا يعانون تكدسا بسبب الخلل.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور العروسين، اللذين قاما بجميع مراسم حفل الزفاف في المطار، ونظما حفل استقبال بسيط لرواد المطار قبل استقلال الطائرة لقضاء شهر العسل.

ورغم أجواء التكدس والزحام ظهرت العروس كيلي بفستان أبيض بسيط وجميل فيما بدا ستيف أكثر عملية وإن لم يتخل عن القميص الأبيض الناصع.

وتعطل نظام فحص بيانات الركاب، مما أدى إلى صفوف انتظار طويلة واضطر موظفو شركات الطيران إلى تسجيل تفاصيل جوازات السفر يدوياً.

وقال متحدث بإسم إدارة حماية الحدود الأسترالية إنهم مازالوا يحققون في مصدر المشكلة وإن المطارات في دول أخرى بما فيها نيوزيلندا تواجه أيضاً صعوبات.

وقال متحدث بإسم المطار إن الركاب، الذين وصلوا إلى مطاري سيدني وملبورن اضطروا إلى الانتظار لمدة تصل إلى ساعتين أثناء قيام ضباط مراقبة جوازات السفر من التحقق من الوثائق يدوياً.