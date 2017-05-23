على الرغم من أنه يقول إنه لم يُدخن سيجارة في حياته فإن مصمم الديكور العراقي هدايت كريم زنكنة يهوى جمع علب التبغ (السجائر) الفارغة منذ كان عمره 17 عاماً، أي قبل أكثر من أربعة عقود.

وعلى مر الزمان اقتربت مجموعة علب التبغ التي يحتفظ بها زنكنة، وهو من مدينة كركوك، من ثلاثة آلاف علبة من أنواع مختلفة.

وبدأت هواية زنكنة الغريبة في عام 1975 عندما وجد علبة تبغ ملقاة على الأرض لفتت انتباهه.

وأكد أن كل علبة من مجموعته المتنوعة فريدة من نوعها مشيراً إلى أنه لا يوجد لديه أي علب مكررة في المجموعة.

ومع اهتمامه بأي علب تبغ فارغة ملقاة يطلب زنكنة دائماً من أقربائه وأصدقائه أن يجلبوا له أي علب سجائر جديدة يعثروا عليها أثناء سفرهم للخارج. ولديه بعض علب السجائر من كوبا وأفغانستان والسويد والهند وإيران.

ويرجع تاريخ بعض علب التبغ الموجودة في مجموعة زنكنة إلى أربعينيات القرن الماضي.