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رقم الخبر: 194255 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: دوليات  
مقتل 10جنود أفغان فى هجوم على قاعدة للجيش

مقتل 10جنود أفغان فى هجوم على قاعدة للجيش

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرة جنود فى هجوم على قاعدة للجيش الافغانى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فى نبا عاجل لها.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري قوله "إن الهجوم على أحد المواقع العسكرية في منطقة (شاه والي كوت) بإقليم قندهار في وقت متأخر أمس، أسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح".

وأضاف وزيرى أن ما لا يقل عن 10 من مقاتلى (طالبان)  لقوا مصرعهم أيضا في هذا الهجوم.

وبدوره، قال حاكم إقليم (بادغيس) أنور عشق زاي "إن الهجوم، الذي شنته عناصر حركة (طالبان) في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء فى منطقة موكور، أسفر عن مقتل شرطى و11 من العناصر المسلحة فى تبادل إطلاق النار بين الجانبين".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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