إلى كل محبي الحيوانات والقوارض على وجه الخصوص، ومن يرغبون في أن تزحف القوارض على أصابع قدميهم أثناء المحادثة مع الأصدقاء، يوجد مقهى يتقاضى 50 دولاراً لتناول القهوة مع الفئران.

مؤخراً تم افتتاح مقهى Black Rat Café الذي تم ملؤه عمداً بالفئران في سان فرانسيسكو، على الرغم من غرابة الفكرة إلا أنها تبدو تجربة ومغامرة شيقة، حيث يمكن للنزلاء تناول القهوة أثناء الجلوس على الطاولات على غرار أي مقهى محاطين بالفئران في كل مكان، ويؤكد أصحاب المقهى أن تلك الفئران نظيفة تماماً، كما أنهم ملتزمون بكل معايير النظافة والصحة الغذائية.