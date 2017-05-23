بالنسبة لبعض الناس أهم شيء في حفل الزفاف هو رؤية العروس وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض الرائع لأول مرة، ويتفاعل الناس كثيراً لهذه اللحظة، ويتأثرون للغاية وقد تخونهم دموعهم أحياناً.

والطريف أنه يوجد أشخاص آخرون يفكرون في شيء واحد فقط؛ وهو الكعك، نعم أقصد كعك الزفاف، كيف ستبدو؟ وما هو النوع الذي اُختير ليقدم اليوم؟ هل ستكون بيضاء؟ هل ستحتوي على ثمار فاكهة؟ أم أنهم يعدون مفاجئة ويختارون الخيار الجريء وستكون من الشوكولاتة اللذيذة؟.

ولكن ماذا لو قرر شخص ما الجمع بين أفضل من كلا العالمين والجمع بين كل من الكعكة وثوب الزفاف؟! قد يبدو جنوناً، ولكن شخصاً ما قد قام بذلك بالفعل.

أدخلت إيما جين هذه الحلوى كاملة الحجم في معرض كيك إنترناشونال في لندن، فهي كعكة هائلة ورائعة على غرار تصميم ثوب زفاف من المصمم الفلبيني مارك تومانغ، والمثير للإعجاب هو أن جين صنعت تلك الكعكة بأكملها بيدها، نعم لا طباعة 3D، ولا آلات، صنعته بالطرق والأدوات القديمة، وهو ما آثار إعجاب الناس لكونها تبدو في الوهلة الأولى أنها فستان حقيقي.

وعندما تتأمل هذه الكعكة، ستلاحظ أن نفس أنماط الأزهار المعقدة التي توجد على تصميم تومانغ موجودة على الحلوى أيضاً، كانت جين قادرة على القيام بذلك بإستخدام أداة صغيرة تسمى دراغيكيس؛ فهي أداة تسمح للمصممين من جعل الكعكة لها مظهر النسيج المخيط تماما كالفستان، والعجيب أيضاً هو أن كل زهرة لديها لؤلؤة السكر برزت في منتصف البتلات بمنتهى الدقة، لذلك نأمل أن يكون مذاقها جميلاً كشكلها.