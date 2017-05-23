تعالوا أيّها الأحبة نتذكر أيام زمان.. وأظن أن الغالبية العظمى منكم لم تشاهد «العتبة الخضراء» الفيلم الكوميدي الرائع الذي أنتج قبل نصف قرن وهو من بطولة أحمد مظهر واسماعيل ياسين..

بالمناسبة أقول لكم أن الفيلم كان تجسيداً لقصة حقيقية حدثت لرجل صعيدي ساذج حفظ الله بن سلمان -وقام بدور اسماعيل ياسين- حيث جاء الى العاصمة ليستثمر ما جمعه من أموال «فإصطاده» المحتال أبو زيد العبد -وقام بالدور أحمد مظهر- وأقنعه بشراء «الترامواي» يعني القطار الكهربائي وهي أول وسيلة نقل عمومي في القاهرة تملكها الدولة وقد بدأ العمل به عام 1896م. بينما حدثت القصة عام 1949م. وأنتج الفيلم عام 1959م.

الفيلم شيّق جداً حيث يدفع «بن سلمان» كل ما يملك مقابل حصوله على وسيلة النقل هذه التي يتصور أنها ستدرّ عليه مالاً.. وبعدها يتركه المحتال مع الترامواي اللي صار ملكه وفي نهاية الرحلة يدفع له الكمسري ما جمعه من مال من الركاب!! وعندما يصل خط الترامواي الى ميدان العتبة الخضراء وهي نهاية الخط تحدث المفاجأة.. والهيصة وينتقلون الى الشرطة حيث يتم كشف كل شيء ويتم القاء القبض على أبو زيد ويدخل السجن ويقضي فيه سنتين ونصف.

شو اللي ذكّرك يا رجل يا عجوز بهذا الفيلم الذي حين تلفظ أسماء نجومه تشعر كأن غباراً تطاير منها؟! اللي ذكّرني يا أحبتي هو عنوان للكاتب والمفكر العربي الشهير الأستاذ فهمي هويدي.. حيث اختصر هرولة القادة العرب والمسلمين الأشاوس الى الرياض لحضور القمة التاريخية، العربية، الإسلامية، الوطنية، الإنسانية، التي سيختلف زمان ما بعدها عن زمان ما قبلها!!.. هيك يقولون.. اختصرها الأستاذ هويدي وقال أن ترامب جاء ليبيعنا الترامواي.. والعاقل يفهم..

أقسم لكم بالله أن اسم الساذج العبيط اللي هدر ثروته هو حفظ الله بن سلمان.. ولا تتصورون أني فبركته ليواطئ اسم زعيم تعرفونه وهو المقصود.. أرجوكم أحبتي راجعوا قائمة الهدايا التي حصل عليها ترامب من السعودية ستستغربون أن فيها سيفاً من الذهب مرصّع بالمجوهرات تفوق قيمته (200) مليون دولار!! وهنالك مسدس أيضاً ذهبي ومرصّع بالألماس ومنقوش عليه صورة الملك عبدالعزيز وعمره (80) سنة وتقدّر قيمته بـ(100) مليون دولار!! وبعد؟! أهدوه (150) عباءة مطرّزة بالذهب ومرصّعة بالأحجار الكريمة!!..

وهنالك أيضاً يخت طوله 125م. وبه 80 غرفة و20 جناحاً ويقدّر ثمنه بـ(800) مليون دولار..

أحبتي أنا تركت قائمة الهدايا ورحت أفكر ايش يمكن تفيد العباءات الثمينة ومختلفة الأحجام الرئيس ترامب؟! هل يلبسها في الإحتفالات والمناسبات ويطلع بها أمام الجمهور؟! الجواب طبعاً لا.. ربما يمكن أن يلبسها داخل البيت عندما يريد أن يلعب مع ميلانيا لعبة «احيي وايّو».