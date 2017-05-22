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رقم الخبر: 194209 تاريخ النشر: أيار 22, 2017 الوقت: 21:26 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية اللبناني: لم نكن على علم بإعلان الرياض

وزير الخارجية اللبناني: لم نكن على علم بإعلان الرياض

علًق وزير الخارجية جبران باسيل على "اعلان الرياض" الصادر عن القمة الاسلامية- العربية- الاميركية وقال في تغريدات عبر "تويتر": "‏لم نكن على علم بإعلان الرياض لا بل كنا على علم ان لا بيان سيصدر بعد القمة وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة".

وأضاف: "‏‏امّا وقد وصلنا الى لبنان فنقول اننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وابعادها عنه، ‏ضناً بلبنان وشعبه ووحدته".

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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