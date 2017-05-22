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|رقم الخبر: 194209
|تاريخ النشر: أيار 22, 2017
|الوقت: 21:26
|الاقسام: عربيات
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وزير الخارجية اللبناني: لم نكن على علم بإعلان الرياض
علًق وزير الخارجية جبران باسيل على "اعلان الرياض" الصادر عن القمة الاسلامية- العربية- الاميركية وقال في تغريدات عبر "تويتر": "لم نكن على علم بإعلان الرياض لا بل كنا على علم ان لا بيان سيصدر بعد القمة وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة".
وأضاف: "امّا وقد وصلنا الى لبنان فنقول اننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وابعادها عنه، ضناً بلبنان وشعبه ووحدته".
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