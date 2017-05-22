وزير الخارجية اللبناني: لم نكن على علم بإعلان الرياض علًق وزير الخارجية جبران باسيل على "اعلان الرياض" الصادر عن القمة الاسلامية- العربية- الاميركية وقال في تغريدات عبر "تويتر": "‏لم نكن على علم بإعلان الرياض لا بل كنا على علم ان لا بيان سيصدر بعد القمة وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة".