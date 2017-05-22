أحال النائب العام المصري، الأحد، 48 متهما بتفجير 3 كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتأسيس خليتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم داعش واحدة بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية.

وأسفرت الهجمات على الكنائس في ديسمبر وأبريل عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي أن التحقيقات كشفت أن المتهمين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت ومن خلال اعترافات المتهمين وإجراء المعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية عن شخصيات الانتحاريين الثلاثة الذين نفذوا حوادث تفجير الكنائس الثلاث.

وأوضح بيان النيابة العامة أن 21 من بين المتهمين المقبوض عليهم وعددهم 31 متهما أدلوا باعترافات تفصيلية عن تورطهم في التخطيط وتنفيذ الحوادث الإرهابية وأمرت النيابة بسرعة القبض على 17 متهما آخرين وردت أسمائهم ضمن اعترافات المتهمين وتحريات الأجهزة الأمنية.