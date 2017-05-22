قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 67 آخرين، مساء الأحد، بانفجار مخزن ذخيرة تابع للجيش السوداني في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد خليفة الشامي: "انفجر مخزن للذخيرة يتبع للقوات المسلحة جراء تماس كهربائي، بمدينة نيالا، ويجري احتواء الانفجار والحريق وحصر الخسائر".

وأكد مصدر طبي بمستشفى نيالا أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 67 آخرين، جراح بعضهم خطيرة، مشيرا إلى أن بعض الإصابات وقعت بسبب قذائف سقطت على منازل إثر انفجار المخزن.

وأصابت حالة من الهلع سكان المنطقة القريبة من المستودع، وفر بعضهم من منازلهم إلى الأودية المجاورة للمدينة.

ويأتي الانفجار غداة اشتباكات في مناطق تقع جنوب ديالا بين القوات الحكومية وحركة متمردة، بعد أشهر من الهدوء سادت الإقليم المضطرب منذ عام 2003.