خرج الآلاف من البحرينيين بالأكفان في منطقة الدراز المحاصرة غرب العاصمة المنامة الاحد، وتم اضرام النيران في الاطارات واقفال عدد من الطرقات رفضاً للحكم بحبس كبرى المرجعيات الدينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، وسرقة المال الشرعي للشيعة.

ولم تقتصر المواقف على التحركات الشعبية، بل برزت عدة مواقف مدينة أبرزها لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي أكدت أن النظام البحريني يدخل البلاد في أزمة جديدة هي الأوسع والأكبر و يغامر من خلالها بمستقبل البحرين ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الامن والاستقرار والعدالة من الغالبية العظمى من شعب البحرين، خصوصا بعد الانتقال إلى مرحلة تجريم التعبد بالمذهب الجعفري، عبر الحكم الصادر اليوم بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم والذي يشكل ادانة واهانة لما يزيد على 60% من الشعب البحريني.

وفي بيان لها تعليقًا على الحكم الجائر، طالبت "الوفاق" المجتمع الدولي أن يلعب دور الضامن لاستقرار البلد وحفظ مكوناته وأن يبدأ بتفعيل سلطاته في ارساء قواعد الأمن والأمان للجميع عبر عملية سياسية ديمقراطية شاملة تخرج البلاد من أزمته الحالية وتعكس الإرادة الشعبية.

كما دعت جمعية الوفاق “كافة أبناء الشعب البحريني أن يبقوا في خندق الدفاع عن مرجعيتهم الدينية إلى آخر نفس”.