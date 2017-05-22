في أول رحلة مُعلنة ومباشرة بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين 22 مايو/أيار، العاصمة السعودية الرياض، متجها إلى كيان العدو بعد أن اختتم زيارة رسمية للمملكة.

وبعدما كان المسؤولون الأميركيون مضطرون حين مغادرتهم السعودية إلى الأراضي الفلسطينية أو العكس، الهبوط في مطار الملكة علياء في الأردن، احترامًا لسياسة الرياض، التي كانت ترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، بات اليوم هذا الأمر ممكنا، ويندرج ضمن سياسة المملكة السعودية للتطبيع علنا مع كيان العدو الإسرائيلي.

وخلال استقبال الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين ورئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو لترامب في مطار بن غوريون في القدس في الأراضي الفلسطينية المحتلة قادما من الرياض، قال ترامب "توصلنا في الرياض لاتفاق تاريخي لتعاون أوسع مستقبلاً في مواجهة الإرهاب"، وفق مزاعمه.

يشار إلى أن تصريحات ترامب خلال كلمته أمام "القمة العربية الإسلامية الأميركية" في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، أثارت انتقادات كبيرة من الجانب الفلسطيني، حيث قال ترامب "إن "داعش" و"القاعدة" وحزب الله و"حماس" كلها تمثل تهديدًا إرهابيًا للمنطقة"، فيما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية رفضها لتصريحات ترامب، معتبرة إياها "انحيازا للاحتلال الإسرائيلي".