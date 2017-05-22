عم الإضراب الشامل الاثنين، الأراضي الفلسطينية، في خطوة تضامنية وإسنادية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم 36 على التوالي وتزامناً مع بدء زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، وزيارته للكيان المحتل الاثنين، ولبيت لحم اليوم الثلاثاء، حيث دعت فعاليات تعنى بالأسرى في بيت لحم إلى اعتصام أهالي الأسرى في خيمة التضامن مع الأسرى في ساحة المهد والمبيت فيها منذ الاثنين في رسالة للرئيس الأمريكي.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" يشمل الإضراب كامل فلسطين التاريخية في الضفة وغزة والقدس بالإضافة لفلسطين المحتلة في الـ 48 والشتات أيضا، تزامنا مع انطلاق مسيرات غضب من خيم الاعتصام المنتشرة في كل المناطق إلى نقاط التماس مع الاحتلال والحواجز.

وكان من المقرر أن تنطلق مسيرة مركزية الاثنين من خيمة التضامن مع الأسرى في رام الله عند الساعة الـ11 صباحا إلى حاجز قلنديا.

ويشمل الإضراب تعطيل كافة المدارس والجامعات والمعاهد، الخاصة والحكومية والوكالة، وإضراب تجاري طوال اليوم، تعطيل للمواصلات العامة حتى الساعة العاشرة صباحا، حسبما أعلن بيانا مشتركا لنقابات النقل ونقابة الباصات.

يأتي هذا الإضراب في ظل تدهور الوضع الصحي لغالبية الأسرى المضربين ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الميدانية التي أقامتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال قبل بدء الإضراب، وتواجد لسيارات الإسعاف على أبواب السّجون، وتردّي الوضع الصحي للأسرى في عزل "نيتسان" ونقل أربعة أسرى بشكل عاجل إلى مشفى خارجي.

وكانت لجنة أسناد الأسرى أعلنت أن مصلحة السجون الصهيوني لا تدير مفاوضات جدية مع الأسرى المضربين عن الطعام حتى الآن، وأن كل ما يشاع عن قرب التوصل لاتفاق لا أساس له من الصحة.

ويذكر أن ترامب وصل إلى كيان العدو الصهيوني قادما من السعودية حيث أجرى هناك زيارة استغرقت يومين ووقع اتفاقات اقتصادية وعسكرية بقيمة تصل إلى نصف ترليون دولار.

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله مطار بن غوريون قرب تل أبيب رئيس كيان العدو الصهيوني رؤفين ريفلين في بحضور نتانياهو ووزراء في حكومة كيان العدو.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة ترامب للأراضي الفلسطينية المحتلة يومين، ومن المقرر أن يلتقي ترامب مساء الاثنين رئيس وزراء العدو، كما يلتقي خلالها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وسيزور ترامب حائط البراق (المبكى عن اليهود) بذلك سيكون أول رئيس أمريكي في منصبه يقوم بهذه الزيارة، وسيزور كنيسة القيامة.

وعلى المستوى الأمني أصيب خمسة مستوطنين بجروح، الاثنين، في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني قرب "حي نحلات" في مدينة "تل أبيب" المحتلة.

ووفقا لموقع "الانتفاضة" قالت وسائل إعلام عبرية، إن فلسطينياً كان يقود سيارة دهس عدداً من المستوطنين قرب "حي نحلات"، قبل أن يتم اعتقاله بعد تنفيذ العملية.

وأفادت الإعلام العبري، أن خمسة مستوطنين شوهدوا بعد دهسهم من سيارة فلسطينية، ووصفت إصابة أربعة منهم بجروح طفيفة، والخامس بأنها خطيرة.

وأشار الإعلام إلى إن قوة عسكرية صهيونية، اعتقلت منفذ العملية قريبًا من المكان، ويجري التحقيق معه ميدانيًا، مبينة أنه الشرطة الصهيونية أكدت أن الحادث هو حادث سير عادي، ولا خلفية أمنية للحدث.

وتتزامن هذه العملية مع وصول الرئيس الأمريكي إلى دولة الكيان الصهيوني قادما من السعودية.

إلى ذلك أكد الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الإثنينِ، ان عشر إصابات بالاختناق وقعت في صفوف المواطنين جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عند منتصف ليلة الاحد في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" اندلعت المواجهات في أعقاب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام "قبر يوسف" الواقع شرقي المدينة، لأداء صلواتهم التلمودية فيه، حيث حاصرهم الشبان وقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، وتوسعت المواجهات في محيط المقام وشارع القدس ومدخل مخيم بلاط.

وفي سياق منفصل أطلقت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء، النار تجاه المزارعين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وشرق مخيم المغازي وسط القطاع، فيما فتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في رفح.

وأفادت الوكالة أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وخاصة في موقع كيسوفيم، أطلقت النار تجاه المزارعين شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

فيما أوضح أن قوات الاحتلال أطلقت النار في وقت متزامن تجاه الأراضي الزراعية قرب موقع "أبو مطيبق" شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

وفي ذات السياق فتحت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" نيران أسلحتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.