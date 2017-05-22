كذبت الجزائر، على لسان المتحدث بإسم وزارة الخارجية، الاخبار التي بثتها وسائل الاعلام المغربية عن أن دبلوماسيا جزائريا رفيع المستوى إعتدى جسديا على عضو من الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة التي نظمتها لجنة تصفية الإستعمار التابعة للأمم المتحدة، أو ما يعرف بمجموعة الـ 24 .

واعتبرتها ملفقة ومغلوطة وكاذبة لا تمت للواقع بأية صلة وليس لها أساس من الصحة. وأوضح المتحدث بإسم الخارجية أن الإتهامات المغربية لا تعدو أن تكون إلا (مسرحية هزيلة بإخراج رديء، وإعادة لسيناريو تعودنا عليه).

وقال المتحدث: إن الواقع هو أن دبلوماسية شابة من الوفد الجزائري تعرضت، منذ إطلاق الندوة المذكورة أعلاه، الى تحرش مستمر والى محاولات إعتداء من قبل أعضاء الوفد المغربي، مما دفع بسلطات البلد المنظم (سان فانسين وغرانادين) الى توفير حماية شخصية لها.

وأضاف: إن الجزائر اطلعت الأمين العام للأمم المتحدة بتصرفات الوفد المغربي، والتي يمكن التأكد من ذلك لدى الجهات المنظمة لهذه الدورة الدولية، واشار الى استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير المغربي وابلاغه باحتجاجها الشديد.

من جانب آخر سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بالجزائر مساء الأحد بضواحي بلدية "حمر العين" التابعة لولاية "تيبازة" بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عالي مما تسبب في وفاة طاقمها المكوون من ثلاثة ضباط.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الاثنين، وقالت الوزارة إنه " أثناء دورية ليلية على محور البليدة - تيبازة سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عال بضواحي بلدية حمر العين بولاية تيبازة مما تسبب في وفاة طاقمها المكون من ثلاثة ضباط وذلك مساء الأحد".

وأضافت " بهذه الحادثة الأليمة يتقدم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ويؤكد لهم كل التضامن والمساندة على إثر هذا الحادث الأليم".