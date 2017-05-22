* مصرع وجرح العديد من المرتزقة في نهم وتعز والجوف

أكّد الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام، الاثنين، الحرص على السلام، معبراً عن أسفه لعدم إيفاء الأمم المتحدة بتعهداتها.

وفي منشور له على صفحته في "الفيسبوك"، أشار عبد السلام إلى أنّ" استمرار اللقاءات مع الأمم المتحدة باتت جزءا من العبث، طالما وهي عاجزة عن فعل أي شيء حتى تفي بتعهداتها الانسانية والأخلاقية أو تعلن موقفا صريحا تحمل فيه المعتدي المسؤولية الكاملة تجاه ما فعله وما يزال بحق أبناء الشعب اليمني".

وأضاف عبد السلام "لكن تجربتنا الطويلة مع الأمم المتحدة أثبتت أنها غير قادرة على فعل شيء وإنما تتحرك إذا رغبت قوى العدوان منها التحرك كلما زاد الضغط الشعبي الدولي والإقليمي عليهم لإيهام العالم أنّ ثمة عملية تفاوض سياسية قائمة".

وأكد أنّه" كلما تجاوبنا مع خارطة أو مشروع تقدمه الأمم المتحدة تتراجع قوى العدوان عن الوفاء بأي التزام وإزاء ذلك تصمت الأمم المتحدة ولا تحرك ساكناً، وإنما تنتظر جولة جديدة أو مسار عسكري لعله يفرض على الشعب اليمني أن يرفع راية الاستسلام".

وعبّر الناطق باسم "أنصار الله" عن أسفه لتواطؤ الأمم المتحدة بشكل كبير في تسهيل الحصار الاقتصادي ونقل البنك المركزي وغيرها من الممارسات"، مضيفاً أنّ" الأمم المتحدة لم تف بتعهداتها وتقوم بالتغطية على جرائم العدوان العسكرية والاقتصادية والإنسانية بحق الشعب اليمني".

وقال عبد السلام "إنّ الأمم المتحدة لم تفِ بوعودها القاطعة فيما يخص دفع الرواتب للموظفين والتي قطعت وعودا متكررة بذلك لإلزام قوى العدوان بعدم التعرض للاستحقاق الإنساني والأخلاقي والطبيعي كون مساومة الشعب اليمني في لقمة عيشه، كوسيلة من وسائل الحرب والقمع ومن أشد الجرائم بحق الإنسانية".

وأضاف أنّ" الأمم المتحدة عجزت عن فتح مطار صنعاء الدولي وإعادة آلاف الجرحى والعالقين لأكثر من عام خارج الوطن"، مشيراً إلى أنّ" الأمم المتحدة تتستر على جرائم العدوان وإلقاء القنابل العنقودية والغازية المحرمة دولياً واستهداف المدنيين وفرض حصار شامل برا وبحرا وجوا".

ميدانياً قتل وجرح خمسة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، أمس الاثنين، في محافظة تعز، كما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قتل وجرح خمسة من مرتزقة العدوان في مواجهات معهم في أماكن متفرقة من جبهات مدينة تعز وفي مناطق حمير ومقبنة.

وفي محافظة الجوف تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، الأحد، كما تم تدمير آلية واغتنام أسلحة في كسر محاولة زحف للمرتزقة شمال المخا بمحافظة تعز.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، الاثنين، في كسر عدة زحوف لهم بغطاء جوي مكثف في بأطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا عدة زحوف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدفون والقرن بأطراف نهم.

وأضاف المصدر أن الزحوف على نهم استمرت لساعات تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف وخلفت خسائر في عديد وعتاد المرتزقة.

وكان قد قتل وجرح عدد من المرتزقة، الاثنين، خلال إحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه موقعين في جبال يام بمديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وفي غضون ذلك لقي جندي سعودي مصرعه، الاثنين، برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية، فيما قصفت المدفعية موقع عسكري سعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة قناصة تابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي في موقع الدفينية العسكري.

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مصادر النيران في موقع الكرس العسكري محققة إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت، الأحد، معهد القرن والكرس وتجمعات الجنود السعوديين في موقعي المنتزه والعبادية وأعطبت آلية في موقع الخشل، بالإضافة إلى استهداف تجمع للجيش السعودي في قرية المدرسة وكرس جوبح ومعسكر وعلان بذات القطاع.