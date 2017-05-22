مع انتهاء تنفيذ اتفاق حي الوعر الذي قضى بخروج مسلحيه الرافضين للتسوية منه، تتخلص مدينة حمص من الإرهاب لتعود أحياؤها آمنة وخالية من السلاح والمسلحين، وبعد أن كان هؤلاء يتغنون بجعلها "عاصمة لثورتهم المزعومة"، يستعد أهلها اليوم لبدء مرحلة جديدة من حياة مدينتهم عنوانها الأمان، وإعادة الإعمار.

فقد أكد محافظ حمص طلال البرازي أن حي الوعر أصبح آمنا بعد تنفيذ بنود المصالحة التي تم التوصل إليها في آذار/ مارس الماضي، لإنهاء المظاهر المسلحة في الحي، وعودة مؤسسات الدولة إليه، موضحا في تصريح لوكالة سانا أن "حي الوعر أصبح خاليًا من السلاح والمسلحين بعد إتمام خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة، كما لفت المحافظ إلى أن قوى الأمن الداخلي ستدخل إلى نقاط تمركز في القصر العدلي، وقسم شرطة الوعر، ومؤسسات الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه "سيتم اليوم (الاثنين) الدخول على طريق الغابة وشوارع الرئيس ونزار قباني والمهندسين وخالد بن الوليد"، لافتا إلى أن "الآلاف مخولون للدخول إلى وسط الحي لحماية الأملاك العامة والخاصة بعد الانتشار الكامل لقوى الأمن الداخلي أمس أن أهالي حي الوعر المهجرين منه منذ أكثر من 3 سنوات سيدخلون إليه اليوم (الاثنين) بعد أن أصبح آمنًا، حيث ستقدم الجهات المعنية جميع التسهيلات اللازمة لهم".

كما أوضح المحافظ أن "عناصر الهندسة تتابع أعمالها داخل الحي، لإزالة مخلفات التنظيمات الإرهابية من عبوات ناسفة وألغام ومفخخات، لا سيما في مقراتها، حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن عناصر الهندسة استكملت أمس الاول أعمالها وإجراءاتها حول الحي، وانتقلت إلى الأبراج والشوارع المحيطة به".

وأفاد مراسل سانا في حمص صباح الاثنين بأن المحافظة أنجزت خروج 989 شخصًا بينهم 308 مسلحين ضمن 26 حافلة من حي الوعر باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، مشيرًا إلى أن عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم إلى مدينة إدلب مستمرة، حيث خرجت من الحي 11 حافلة على متنها 463 شخصًا بينهم 151 مسلحًا.

وخرج الأحد ضمن الدفعة الأخيرة 347 شخصا بينهم 158 من مسلحي حي الوعر الرافضين لاتفاق المصالحة، باتجاه الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

وتمت منذ بدء خروج المسلحين من حي الوعر في آذار/ مارس الماضي تسوية أوضاع المئات من حي الوعر بموجب مرسوم العفو، فيما عاد إلى الحي عشرات الأشخاص من عائلات المسلحين، من المخيمات التي خرجوا إليها في جرابلس وإدلب، حيث قامت الجهات المعنية في محافظة حمص باستقبالهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.

ميدانياً نفذت وحدات من الجيش السوري مدعومة بسلاح الجو رمايات وضربات ضد تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد في مدينة دير الزور ومحيطها.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن الطيران الحربي قضى على عدد من إرهابيي “داعش” ودمر لهم عتادا في غارات على تحركاتهم وتجمعاتهم ونقاط تحصنهم في منطقة المقابر ومفرق الثردة ومحيط البانوراما والفوج 137 الواقع على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور.

وأوقع الطيران الحربي السوري الأحد خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في صفوف تنظيم “داعش” في ما تبقى من المناطق التي تسلل إليها إرهابيوه مؤخراً في منطقة المقابر.

وذكر المراسل في وقت سابق الاثنين أن وحدة من الجيش دمرت تحصينات وأوكارا لإرهابيي تنظيم “داعش” وقضت على عدد منهم وأصابت آخرين في رمايات من سلاح المدفعية على تحصيناتهم في حي الرشدية والمقابر ومحيط كل من الفوج 137 والبانوراما وثردة.

ولفت المراسل إلى أن رمايات مدفعية نفذتها وحدة من الجيش على نقاط تحصن التنظيم التكفيري في قرية البغيلية غرب مدينة دير الزور أدت إلى تدمير مربض هاون ونقاط محصنة كان إرهابيو التنظيم ينفذون منها اعتداءاتهم بالقذائف على أحياء مدينة دير الزور.

ودمرت وحدة من الجيش الأحد نقاطاً محصنة لتنظيم “داعش” وقضت على عدد من إرهابييه وأصابت آخرين على طريق المالحة عند الأطراف الجنوبية للمدينة وفي مناطق المقابر والمكبات ومعامل البلوك ومحيط المطار وغرب تلة الصنوف وفي حيي العمال والمطار القديم.

وفي غضون ذلك أصيب 3 أشخاص بجروح جراء اعتداء مجموعات مسلحة بقذيفة صاروخية سقطت في منطقة المزرعة بمدينة دمشق في خرق للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بأن “إرهابيين يتحصنون في الغوطة الشرقية استهدفوا مدينة دمشق ظهر اليوم بقذيفة صاروخية سقطت بالقرب من نفق للمشاة في محيط مشفى الحياة بمنطقة المزرعة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان”.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر التي تم توقيعها في اجتماع استانا الأخير حول سورية مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.

إلى ذلك أصيبت امرأتان وطفل بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية والهاون على أحياء بمدينة درعا في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وأفادت مراسلة سانا في درعا بأن مجموعات مسلحة تنتشر في منطقة درعا البلد أطلقت عدداً من القذائف الصاروخية والهاون على منازل الأهالي في أحياء السحاري والضاحية والمساكن العسكرية وحي ميسلون ما تسبب بإصابة امرأتين وطفل ووقوع أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.

واستشهد 5 أطفال وأصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم 13 طفلا في الـ 18 من الشهر الجاري نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بقذيفتين صاروخيتين على حديقة عامة في حي الكاشف بمدينة درعا.

كما استشهد شخص وأصيب 13 آخرون بجروح جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف على حي هرابش عند الأطراف الشرقية لمدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن إرهابيي تنظيم “داعش” استهدفوا حي هرابش المحاصر من قبل التنظيم بعدد من قذائف الهاون ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 13 آخرين بجروح ووقوع اضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وفي تصريح للمراسل أفاد مدير الصحة في دير الزور الدكتور عبد النجم العبيد بأنه “وصل إلى النقطة الطبية الوحيدة في الحي 13 جريحا بينهم أطفال ونساء ويتم تقديم العناية الطبية الممكنة لهم” مضيفا أنه “من المرجح ارتفاع عدد الشهداء لأن معظم الجرحى حالاتهم حرجة”.

وارتقى 15 شهيدا وأصيب 63 شخصا بجروح معظمهم من الاطفال والنساء الأحد نتيجة اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي بالقذائف على حيي هرابش والجورة بمدينة دير الزور.

إلى ذلك لم تهدأ حرب المحاور ولا حرب التصفيات والإغتيالات بين من يطلقون على أنفسهم "إخوة الجهاد والمنهج" على كافة المناطق السورية وخاصة في الشمال السوري، وفي تطور ميداني بارز وقع اليوم إنفجارين في إحدى مقرات "حركة أحرار الشام" بمنطقة تل طوقان شرق مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، أديا الى مقتل وجُرح عشرات المسلحين من "الأحرار "، بينهم مسؤول "التنسيب" المدعو "محروس أبو أحمد"، وقال الناطق الرسمي باسم "الأحرار" المدعو "محمد أبو زيد"، إن "أحد أتباع تنظيم "داعش" الإرهابي قام بوضع دراجة نارية مفخخة بين صفوف مسلحي "الحركة"، وثم فجر حزامه الناسف بالتزامن مع تفجير الدراجة"، مضيفًا أن "معركة الحركة مع التنظيم مستمرة حتى استئصاله". فيما قال ناشطون تابعون للمجموعات المسلحة إنه تم تفجير حقيبة خلال اجتماع لـ "أحرار الشام" داخل مقرهم، تلاها تفجير دراجة مفخخة مركونة قرب المقر، ما أسفر عن مقتل حوالي 40 مسلحاً وإصابة العشرات.

وفي ريف حماه، قُتل عدد من مسلحي "داعش" إثر استهداف الجيش السوري تحركات التنظيم في قليب الثور –أبو حنايا، وعلى صعيد آخر، أكد من يسمى بمسؤول "العلاقات الإعلامية" في تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المدعو "عماد الدين مجاهد"، أن مسؤول مجموعة ضمن كتيبة "جند الملاحم" في قطاع حماه" المدعو "محمد علوش" الملقب "أبو سامي" قد انشق عن "النصرة" وانضم لـ "أحرار الشام" قبل عدة أيام.

وفي حمص وريفها، اعتقل الجيش السوري الاثنين عدداً من مسلحي تنظيم "داعش"، ودمر آلياتهم بما في ذلك عربات مزوّدة برشاشات باستهداف مقراتهم وتحركاتهم في المشيرفة الجنوبية - محمية التليلة - وعلى اتجاه آراك بريف حمص الشرقي.