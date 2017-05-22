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رقم الخبر: 194200 تاريخ النشر: أيار 22, 2017 الوقت: 20:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جامعتا شريف الصناعية وشانغهاي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي

جامعتا شريف الصناعية وشانغهاي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي

وقع رئيس جامعة شريف الصناعية ورئيس مجلس هيئة أمناء جامعة شانغهاي شرقي الصين الاثنين على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي على هامش اجتماع رؤساء جامعات دول طريق الحرير المنعقد في شانغهاي.
في المنتدى المتعلق بالدول المعنية بمشروع طريق الحرير والمعروف (الحزام - الطريق) شارك رؤساء ومساعدو جامعات 35 بلدا بالمنتدى، والقى رئيس مجلس أمناء جامعة شانغهاي كلمة في المراسم. 
وفي اطار اقامة المنتدى، القى رؤساء جامعة شريف الصناعية وجامعات من تركيا والصين وجمهورية آذربايجان، كلمات وجرى التوقيع على وثائق التعاون على هامش الاجتماع. 
محمود فتوحي فيروزآبادي رئيس جامعة شريف الصناعية، والذي مثل ايران في منتدى طريق الحرير، اكد على تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين دول طريق الحرير. 
وبالتزامن مع عقد اللقاءات المشتركة والتي حضرها ' حجت' الملحق العلمي بالسفارة الايرانية بالصين والقنصل الايراني العام في شانغهاي، تم التأكيد على تقديم الجانب الصيني المزيد من الزمالات الدراسية لطلاب الجامعات الايرانية نظرا لتفوق الجامعين الايرانيين في المجالات العلمية.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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